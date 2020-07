Partidos de Aragón apoyan al Gobierno y le piden "equilibrio" y transparencia

Los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, que se han reunido este viernes con la consejera de Sanidad, Sira Repollés, han mostrado su apoyo a las medidas que está tomando el Gobierno para atajar los brotes de la covid-19, pero le han pedido corresponsabilidad, transparencia y equilibrio. Equilibrio entre las medidas necesarias para proteger la salud de la ciudadanía y el apoyo al tejido económico de la comunidad, con sectores como el turismo, la hostelería y el comercio especialmente castigados por la pandemia.

Tras la reunión, la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, ha insistido en que la transparencia y "conocer la verdad" es un derecho, y más en este asunto, y ha dicho que pedir responsabilidad a los ciudadanos debe acompañarse con una responsabilidad recíproca del Gobierno en la toma de decisiones y en la aplicación de mecanismos para atender a estos brotes.

NOTICIAS RELACIONADAS Echenique asume las recomendaciones y no viajará a Zaragoza este fin de semana

En Aragón "algo ha fallado", ha lamentado, y se ha demostrado, por el importante incremento de contagios, que los mecanismos "no han sido suficientes" y por eso "hay que cambiar el modelo de gestión". Por eso, ha hecho un llamamiento para mejorar estos mecanismos y ha pedido al Gobierno que busque asesoramientos que refuercen sus tomas de decisiones porque hay "dos intereses a proteger": la salud de los aragoneses y evitar el impacto económico excesivo.

El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha considerado que el Gobierno de Aragón está haciendo "lo que debe", tomando medidas "absolutamente proporcionadas en tiempo y forma, según los datos epidemiológicos". Y ha incidido en que la situación sanitaria está controlada y que no se preven colapsos, tras lo que ha añadido que es momento de "cerrar filas" y de apoyar al Ejecutivo "por impopulares y duras" que sean las medidas a llevar a cabo.

Por Vox, David Arranz ha echado en falta "algo de autocrítica por parte del Gobierno" y ha considerado "un error" trasladar a los medios de comunicación que la situación es "alarmante", lo que supone "un perjuicio" para el turismo, la hostelería y el turismo. Ha pedido "lealtad de ida y vuelta" y ha insistido en que aunque no se puede bajar la guardia, no hay que ser "desproporcionado" para que la economía "no se venga abajo".

Desde IU, Álvaro Sanz ha dicho que su formación valora que se tomen medidas para "estar a la altura" y para evitar volver a un situación "compleja" que exigiría aún más sacrificios. Ha añadido que ni el trabajo ni el ocio pueden ser focos de contagio, ha pedido que no se "estigmatice" a ningún sector, en referencia al de los temporeros, y ha hecho un llamamiento a cumplir las normas sanitarias y a reforzar el papel de la Atención Primaria.

NOTICIAS RELACIONADAS Grave una mujer de 74 años tras ser atropellada en el barrio de La Paz

Por los partidos que apoyan al Gobierno, el portavoz socialista, Enrique Guillén, ha insistido que a día de hoy la comunidad está "mejor preparada" que en marzo para hacer frente a la pandemia, porque se hacen más pruebas y hay posibilidad de rastrear los contactos.

Pero ha abogado por no generar alarma y afianzar la confianza en los profesionales sanitarios y en el Gobierno de Aragón, que actúa con medidas rápidas y proporcionales, como la recomendación de no movilidad, porque desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo "solo puede intentar convencer" y no obligar a los ciudadanos a que no se muevan de la ciudad. También ha llamado a la corresponsabilidad y al sentido común el portavoz de Podemos, Nacho Escartín, porque contener el incremento de contagios "depende de la actitud de todos nosotros".

Ha coincidido en que es necesario buscar "equilibrio" entre la salud y hacer una vida "lo más normal posible" dentro de las recomendaciones de restringir al máximo la movilidad emitidas por el Gobierno de Aragón, que no tiene capacidad jurídica para decretar un confinamiento. En este sentido, Escartín ha pedido que se eviten las aglomeraciones, que haya distanciamiento social y se sigan todas las recomendaciones de llevar mascarilla y mantener la higiene, al tiempo que ha recordado que el Gobierno de Aragón está haciendo 2.000 PCR diarios y llevando a cabo "buenos rastreos".

María Isabel Lasobras, de CHA, ha reconocido que se están pidiendo "nuevos sacrificios" personales y económicos pero que son "imprescindibles" para acabar con la transmisión comunitaria, y ha requerido medidas para el turismo, la hostelería y el pequeño comercio, cuando el consumo en Aragón ha bajado un 40 %. El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha reconocido que situaciones excepcionales requieren medidas "excepcionales", y también ha reclamado equilibrio entre la protección de la salud y el apoyo al tejido económico.