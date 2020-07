El presidente del Colegio de Médicos de Huesca alerta de que el virus está "por todas partes"

El presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José Borrel, alerta de que "el virus está por todas partes" y de que "nos puede aparecer donde menos lo esperemos". Así Borrel ha lanzado un mensaje de alerta a los oscenses a los que les recuerda que existe transmisión comunitaria de coronavirus y lo que ello implica. "Aquí lo que tenemos es el virus disperso por todas partes y va afectando poco a poco, con casos aislados, eso es la transmisión comunitaria, que es lo que tenemos más en Huesca, en lugar de grandes focos".

El presidente del Colegio de Médicos no ha entrado a valorar las últimas medidas decretadas en cuanto a la movilidad de los zaragozanos, por tratarse de decisiones políticas, pero entiende que "toda medida sirve para proteger". Las grandes concentraciones de personas "favorecen más la transmisión del virus", por ello "en lugares como Huesca, podría ser más fácil controlar la situación", donde "podría ocurrir lo mismo que en Zaragoza en los contagios".

En este punto, ha aseverado que "por supuesto que lo que ocurre, por ejemplo, en Zaragoza puede llegar a Huesca y, sobre todo, si no se toman muy en serio las medidas y se sigues con los botellones y celebraciones". Al respecto, ha sentenciado: "los jóvenes no son inmunes". Borrel ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha dejado claro que la realización de test "no es la solución" al argumentar que no se pueden practicar de forma indefinida, sino que ha abogado por "respetar las medidas sanitarias".