Zaragoza suma otros 98 contagios y Repollés asume que hay focos de transmisión comunitari

Aragón ha duplicado en solo 24 horas el número de contagios por coronavirus. Sanidad notificó ayer 166 positivos, con 126 en la provincia de Zaragoza. Para encontrar cifras similares hay que remontarse al 4 de abril, fecha que coincide con las peores semanas de la pandemia. La situación preocupa especialmente en Zaragoza capital, donde la curva es "claramente ascendente" y se está detectando ya "cierta transmisión comunitaria", según la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Esto explica que en las últimas horas haya anotado 98 positivos más, con 155 en 48 horas. Pese a todo, un confinamiento como el aprobado por la Generalitat no está en estos momentos sobre la mesa.

Según ha podido saber este diario, Las Delicias encabezaría el número de contagios en la capital con un centenar en las últimas 72 horas. El propio Ejecutivo autonómico apuntó la semana pasada a la posibilidad de que algún rebrote pudiera tener origen en temporeros, circunstancia que explicarían las elevadas cifras de este barrio, en el que viven más de 109.000 personas. Le seguirían Oliver, que habría superado los 80 casos en solo tres días; Valdefierro, con más de 60, y La Jota, que rozaría el medio centenar. Otros, como el Centro, habrían acumulado más de diez en este periodo.

El incremento de casos ha hecho que los rastreadores estén "saturados" y pidan "refuerzos" al Gobierno de Aragón. Solo en la ciudad de Huesca se produjo un aumento del 10% entre el pasado lunes y el martes, un porcentaje que se traduce en más llamadas y más visitas a urgencias. "Cada médico está haciendo de 40 a 50 llamadas diarias entre casos covid y no covid. Necesitamos más manos", resumía ayer uno de los sanitarios. Esta situación se agrava aún más en los centros de salud de Zaragoza capital. Tanto es así que en barrios como Torrero el equipo de enfermería no daría ya abasto y se habría ampliado la realización de pruebas PCR al personal médico.

Desde el Ejecutivo autonómico recordaron que en su día se contrataron 38 médicos y 105 enfermeros adicionales, una cifra que no comparten los principales sindicatos del sector. Por el momento, aseguraron las mismas fuentes, no habría planes para ampliar el número de rastreadores.

Repollés confirmó que los casos se han incrementado en Zaragoza capital "de forma notable" y que hay positivos en "muchos hospitales y centros de salud". Según explicó, no preocupa un barrio en concreto, sino que toda el área "tiene el mismo riesgo". No ocurre así en la ciudad de Huesca, donde no hay picos, pero sí "un goteo constante". Ayer, de hecho, solo sumó dos contagios.

Los ingresos, al alza

El número de ingresos también evoluciona al alza. El mayor aumento se ha registrado en el Clínico, que ha pasado de los 15 del lunes a los 26 que aparecían ayer en el boletín de Sanidad. Esto ha hecho que haya pacientes tanto en la planta 13 como en la 14. El Servet, por su parte, ha sumado seis ingresos en cuestión de 48 horas, uno de ellos en intensivos.

Las estadísticas revelan, asimismo, que hay un ingreso en la Quirón, clínica privada que ya no aparecía en las estadísticas de Sanidad; y que el hospital de Barbastro ha pasado de 12 ingresos, dos de ellos en intensivos, a 16. En estos momentos, Aragón tiene 66 camas hospitalarias ocupadas. Quedan libres un 40%, un 2% menos que a principios de semana.

Hasta un 69,2% de los casos de ayer eran asintomáticos, según el Gobierno de Aragón. Entre los territorios en fase 2, y al margen de los registros de Zaragoza y su entorno, descatan los 11 positivos de la comarca de Bajo-Aragón Caspe, y los 17 de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no descartó tener que adoptar nuevas medidas. Pidió "disculpas" el líder autonómico por el retroceso a la fase 2 flexibilizada, pero recalcó que son "imprescindibles" para preservar la salud. En el mismo sentido, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, admitió que la decisión es "dolorosa", pero necesaria para evitar "males mayores".