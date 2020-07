Desarticulada en Aragón una trama que falsificaba documentos para conseguir altas en la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han detenido durante diferentes días a 9 personas en diferentes provincias, como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

Se trataba de una compleja trama para conseguir papeles para trabajar, que ha sido desenmascarada por la UCRIF de Zaragoza después de una laboriosa investigación que se inició en febrero de este año.

Como consecuencia de la detención de un ciudadano de Ghana en la zona de la Litera de Huesca. El detenido se quiso identificar un certificado de registro de la Unión Europea, un documento conocido como carta verde pero que por sí mismo no identifica al titular si no va acompañado de un dni o un pasaporte. Al contrastar ambos documentos se comprobó que no era el titular de ninguno de ellos.

Los agentes se sorprendieron también al comprobar que el detenido estaba trabajando de alta en la seguridad social con un certificado de registro de la Unión, cuando al realizar gestiones sobre el verdadero titular resultó ser un ciudadano de origen ghanés nacionalizado en el Reino Unido que había venido a España a tramitar el certificado de registro de la Unión, documento que concede un número de Identificación de extranjeros que permite trabajar, y que una vez consiguió este certificado regresó al Reino Unido dejando el certificado en manos de un ciudadano de Ghana en situación irregular junto a su pasaporte. Posteriormente se demostró que el titular de ambos documentos había viajado a España con dos pasaportes para dejar uno aquí.

La investigación se centró sobre todos los ciudadanos de la Unión Europea de origen ghanés que hubieran obtenido el Certificado de Registro de la Unión en Zaragoza y estuvieran de alta en la Seguridad Social, así como que tuvieran entradas y salidas del territorio nacional durante el trámite de este documento. De la lista de sospechosos se pudieron detectar a nueve ciudadanos de Ghana que estaban repartidos en distintas localidades de España trabajando con el citado documento y que una vez localizados resultaban exactamente haber realizado la misma trama delictiva.

Dentro de la operación 'Romeo', la Brigada de Extranjería de Zaragoza ha precisado de la colaboración de las Brigadas de Barcelona, Tarragona, Murcia, Teruel y Huesca para localizar y detener a estos trabajadores por su presunta autoría en un delito de falsedad documental.

Se ha advertido a través de la Subdelegación del gobierno de Zaragoza especialmente a los sectores agrícolas, ya que son suspceptibles de contratar este perfil de trabajador, para que examinen detenidamente la documentación que se aporte junto con el certificado de registro de la Unión.

Además la Brigada de Extranjería está a disposición de quienes deseen realizar cualquier consulta, a través de.bpefcoordinacion@policia.es

Este certificado de Registro de la unión se vende o se alquila a ciudadanos en situación irregular, y permite al verdadero titular estar de alta en la seguridad social en dos países a la vez, cotizando igualmente en España sin estar, con los beneficios que esto le reportaría en caso de no haber sido detectados como el cobro irregular de prestaciones y subsidios económicos.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.