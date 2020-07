Lambán: "La ciudadanía no ha tomado conciencia suficiente de la gravedad del problema"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este martes que la ciudadanía "no ha tomado conciencia suficiente de la gravedad" de la pandemia. El líder autonómico ha recalcado que la crisis sanitaria "no ha terminado" y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a la población joven. "Todo va a depender del comportamiento general que vaya adoptando la ciudadanía. Si los aragoneses, sobre todo los jóvenes, no toman conciencia de una vez por todas de que de su responsabilidad personal depende el futuro colectivo de la sociedad no habremos conseguido absolutamente nada", ha dicho.

NOTICIAS RELACIONADAS Estos son los 23 municipios de Aragón que retroceden a la fase 2 flexibilizada

Lambán ha asegurado ser consciente del malestar, la preocupación y la incomodidad "absolutamente justificada" del turismo y hostelería. "Hemos entendido que, por responsabilidad, teníamos que adoptar estas medidas", ha afirmado en relación al retroceso a la fase 2 de Zaragoza, su entorno, la ciudad de Zaragoza y las comarcas que estaban ya en fase 2. Pese a todo, ha subrayado que estas zonas no van a quedar abandonadas. "Para tranquilidad de los sectores afectados, he de decir que vamos a tratar por todos los medios de que las medidas restrictivas se apliquen en el periodo de tiempo más breve posible", ha añadido. También ha querido recalcar que el Pirineo, la práctica totalidad de las comarcas y la provincia de Teruel siguen "absolutamente abiertas y sin ningún tipo de restricción al turismo". "Pueden ser visitables con total seguridad", ha defendido.

El líder aragonés cree que el retroceso a la fase 2 es una medida proporcionada y "ajustada a la realidad". Sobre todo teniendo en cuenta que viene avalada por el equipo de médicos, epidemiólogos y expertos de la Comunidad. No obstante, ha mostrado su "respeto" por el confinamiento adoptado por la Generalitat de Cataluña, con la que se está "en permanente contacto" y existe una coordinación "absoluta".

Lambán ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social a federaciones territoriales de otros puntos de España. En este sentido, ha recordado que el Gobierno local es "el tercer pilar del Estado". "Es imposible planificar el presente y futuro de este país sin contar con los ayuntamientos", ha afirmado. Respecto a la estrategia, ha comentado que "está empezando a surtir buenos efectos y resultados". Ha reconocido, no obstante, que el retroceso de fase alterará el ritmo de trabajo y su aplicación. "A pesar de todo, la estrategia va a seguir adelante. Estoy convencido de que al final tendrá éxito", ha expuesto.

En esta línea, el presidente de la Federación Aragonesa de Comarcas, Municipios y Provincias (Famcp), ha afirmado que esta estrategia, consensuada con partidos políticos, empresarios y sindicatos, es "un buen modelo a exportar". "Basta ya de esperar. Es momento de autorizar el uso de remanentes, de que se flexibilice la regla de gasto que tanto mal ha hecho a los ayuntamientos", ha comentado.