A las bodegas...con mascarillas

Pedaladas en el corazón de la garnacha

Una de las ofertas estrella de esta temporada dentro de la Ruta de la Garnacha de la D.O. Campo de Borja es la ‘Garnacha&Bike’, una ruta cicloturista de 150 kilómetros, que recorre los lugares más singulares de este territorio. Una actividad que permite a las personas que se desplazan con sus bicis disfrutar no solo del paisaje y el buen vino sino también de otros servicios como el pase gratuito a piscinas municipales en temporada estival, menús especiales y otras muchas ofertas y promociones personalizadas.

El paisaje en el que se enmarca esta D.O. cuenta con la catalogación de Espacio de Interés Turístico de Aragón y la apuesta cicloturista –que incluye también las rutas ‘BTT Territorio garnacha’ y rutas ‘BTT familiares’– está considerada como una de las mejores experiencias turísticas de Aragón.

Además, dentro de las propuestas que se incluyen en la Ruta de la Garnacha existe la posibilidad de disfrutar de un recorrido en ‘segway’ por los alrededores del Moncayo, un paseo a caballo entre viñedos, una aventura nocturna a bordo de un trineo tirado por perros nórdicos o un vuelto en ultraligero con brindis de altura con vinos de la Denominación de Origen Campo de Borja incluido. Vinos que también podrán probarse en la actividad ‘Catando Emociones Garnacha’, que se desarrolla a lo largo de todo el año.

www.larutadelagarnacha.es