Votos desde la cárcel, salvo el de Sito Miñanco

Las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia que se celebran hoy no solo se libran en estas comunidades sino en todas aquellas en que residen vascos y gallegos. E incumben a ciudadanos libres y también a los que cumplen condena en las cárceles. Es el caso de los ocho internos de la banda terrorista ETA en el centro penitenciario de Zuera. Un funcionario de Correos llegó hace dos semanas a la prisión zaragozana para repartir las solicitudes entre este grupo de reclusos que están en los módulos 1 y 7, entre los que el más conocido es Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, antiguo jefe de ETA.

Sufragios "disciplinados"

Los etarras fueron «disciplinados» con el voto dada su relación con la izquierda del partido EHBildu, según comentó un funcionario de la prisión. No se descuidaron a la hora de ejercer su derecho y entregarle la carta certificada con el sufragio al trabajador de Correos, que lo remitió a la Junta Electoral Central.

Mientras los miembros de ETA sí estuvieron bien «organizados» para participar en estos comicios, al preso gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, se le pasó la oportunidad de votar. Aunque lleva dos años en la cárcel de Zuera no ha cambiado de empadronamiento y sigue en Algeciras (Cádiz). Allí trabajaba fuera de la prisión al encontrarse en tercer grado. Cuando le preguntaron unos funcionarios de Zuera si pensaba votar hoy, Sito, con una camiseta morada antigua del Real Madrid, respondió con naturalidad: «No voto porque sigo empadronado en Algeciras».

Por eso, el titular de un reportaje publicado en el diario ‘El Mundo’ aludía a que ‘El disputado voto de Sito Miñanco’ se quedará entre los habitantes de la ría de Arosa, marcada por el pasado del narcotráfico. A uno de sus líderes, Sito Miñanco, preso en Zuera y uno de los protagonistas del libro y la serie televisiva ‘Fariña’, parece no importarle demasiado votar aunque sí se muestra muy respetuoso con los funcionarios.

Según explicaron fuentes del centro penitenciario, aún barre de cigarrillos y papeles el patio de su módulo para lograr ganarse el tercer grado, del que disfrutaba en Algeciras. De hecho, no se ha registrado ningún incidente en los meses que lleva en Zuera en los que se ha convertido en el jefe de limpieza del módulo 10 de presos preventivos. Recientemente, comentaron fuentes de Zuera, le cachearon, junto a otros dos presos que lo protegen. No buscaban la solicitud de voto para las elecciones gallegas, sino si llevaban algún teléfono móvil, pero no hallaron nada.

Otros votantes gallegos mayores de 80 años

Aun así, de los gallegos residentes en Aragón apenas son unos 138 miembros de la Casa de Galicia y de ellos unos 30 están todavía empadronados en su tierra natal. Esta es la condición fundamental para poder seguir votando en su tierra y reclamar la solicitud del voto para remitirlo por correo certificado.

El presidente de la Casa de Galicia en Aragón, José Luis Vázquez, hijo de gallegos, nacido en Zaragoza y casado con oscense, relata que en unas elecciones autonómicas revisó estos datos y confirmó que se trata de los mayores de 80 años quienes mantienes este empadronamiento.

«Tendrán de 85 a 90 los gallegos que puedan votar aquí y todavía dicen que votan a Manuel Fraga (el político del PP, que fue ministro de Turismo con Franco). Se acuerdan de él todavía porque les facilitó cerveza de El Águila, de la que era dueño, para la Casa de Galicia de Aragón cuando aún estaban en la calle de Pignatelli», recuerda el presidente de los gallegos. «Ahora, la gente de Galicia puede ser de izquierda en las generales, pero votan a Feijóo (PP) allí porque lo hace bien», agregó José Luis Vázquez.

A dos semanas de la celebración de la fiesta de Santiago, el patrón de Galicia, el próximo 25 de julio, Vázquez recuerda que el coronavirus suspende la celebración en Zaragoza. No habrá ni la tradición pulpeirada, ni la procesión desde la sede en El Portillo hasta la iglesia de Santiago, con miembros de otras casas regionales en una fiesta que comparten. «Este año no hay nada», anunció.