La vuelta a lo cotidiano en el centro de día San José con un plato de paella

La vuelta a la normalidad pasa por recuperar poco a poco y bajo estrictas medidas de seguridad, situaciones que antes eran completamente cotidianas. Por ejemplo, las comidas y el resto de actividades que se llevan a cabo para los usuarios de un centro de día.

Así, en este regreso a lo previo a la covid-19, en el centro de día San José recuperaron la atención a los usuarios el pasado 24 de junio, incluyendo el servicio de comida. Para garantizar la seguridad, entre otras medidas, lo han dividido en dos turnos para los 24 usuarios y con aforo limitado en las mesas. "En estas habría seis y ahora comen dos", explicó Carlota Menéndez, directora del centro. Además, a los que necesitan alguna ayuda para comer se les ha colocado una "tablita individual" en la silla.

A pesar de estas diferencias, entre los usuarios reinaba la alegría por el retorno y el reencuentro con sus antiguas costumbres. "Tenía ganas de venir", explicó María Teresa Murillo, quien añadió que estaba ya "aburrida": "Yo estoy aquí bien. Me desinfectan todo, me toman la temperatura".

En la misma línea, Milagros Monreal señaló que lo había echado de menos durante el confinamiento y ahora estaba "contentísima". A pesar de ello, lamentó que ya no pudieran comer todas juntas o que ya no le dejaran ayudar con la vajilla. "Pero si tenemos que estar así para venir, me parece muy bien", reconoció. Además, se mostró entusiasmada con la paella que tenía ayer en el menú.

Entre los platos también asomó alguna ensalada, en función de la dieta de los usuarios "Es muy buena la comida", aseguró Monreal. Asimismo, el centro de día ha vuelto desde el primer día con todos los servicios que se prestaban antes, pero "adaptados", como señaló Menéndez.

Este edificio, con titularidad del IASS y con gerencia de la Fundación Salud y Comunidad (FSC), cuenta también con un hogar de mayores, que comenzó el 4 de junio a ofrecer servicios de peluquería y podología con cita previa. Además, mantiene el servicio de recogida de comida que puso en marcha a raíz del confinamiento. Así, los que lo requieren, acuden y se llevan el menú. Uno de ellos, Antonio Josa, es fijo desde marzo y señaló que el servicio "está muy bien".

"Muchos de los que vienen son los que venían ya a comer y la respuesta ha sido muy buena. Están muy contentos y agradecidos", señaló Carmen Ballarés, que coordina este servicio. Por el momento, el hogar de mayores mantendrá el comedor cerrado.