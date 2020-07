La cena de sábado de una cuadrilla acaba con casi el 8% de los vecinos de Sádaba confinados

Pablo Berna, enfermero de 28 años, lleva un mes como responsable del rastreo de los casos de covid en el centro de salud de Sádaba. El martes a mediodía recibió una llamada desde Zaragoza que hizo cambiar el rumbo del inicio de verano en esta localidad de las Cinco Villas. "Nos dijeron que tenían un positivo que había estado aquí el fin de semana, así que nos pusimos a buscar todos los contactos que había tenido", explica en el centro sanitario, entre PCR y PCR.

Tras un mes sin casos en su debut como rastreador, este enfermero de Borja ha pasado a gestionar uno de los mayores rebrotes de Aragón. "El lunes comentaba con las compañeras que la cosa estaba tranquila, pero que solo con una llamada se podía complicar", dice Pablo. A las pocas horas llegó esa llamada, que activó el trabajo de busca y captura de los contactos del joven contagiado, que vive en Zaragoza pero que acude con frecuencia a Sádaba.

"Eso nos llevó a su cuadrilla de aquí, con la que estuvo el sábado por la noche", cuenta el enfermero. Fue una cena de amigos, cerca de 20, que compartieron mesa y mantel en un bar de la localidad y, después, una copa en otro local de la misma calle. Curiosamente, situados a escasos metros del centro de salud donde esta semana todos ellos se han ido realizando las pruebas de la covid-19.

A las 12.00 del martes, los sanitarios de la localidad empezaron a llamar a la gente, y media hora después ya estaban haciendo las PCR. En dos días pasó por el centro de salud toda la cuadrilla, y ocho dieron positivo. En total, diez personas de esa cena se vieron contagiadas, si se suman el ‘caso 0’ y el de otro que se hizo la prueba en Zaragoza.

Al tener tantos nuevos positivos también se disparó el número de contactos a los que había que controlar: otros jóvenes con los estuvieron esa misma noche, familiares con los que comieron cada uno al día siguiente… En total, el centro de salud ha localizado entre 80 y 100 potenciales contagios. A todas estas personas, casi el 8% de la población de Sádaba, se les citó para hacer la prueba PCR y se les decretó aislamiento. "Les decimos que no salgan de casa durante 14 días, que se tomen la temperatura dos veces al día y que nos avisen si tienen síntomas", explica el enfermero.

Susana Hurtado, a las puertas del centro de salud, cuenta que su hijo "estuvo en la cena el sábado" y dio positivo, por lo que está confinado y ella se tiene que hacer la prueba. Una joven, amiga de la cuadrilla contagiada –prefiere no dar su nombre– afirma que un rebrote así "es difícil de prever en un pueblo como Sádaba".

"Aunque no es que haya mucha precaución con este tema, la verdad", admite cerca de los bares donde se juntaron los amigos el fin de semana. Dentro del local de la cena, su responsable niega que el restaurante fuera el origen del rebrote: "Luego se fueron a otros lados, no tuvieron por qué contagiarse aquí".

En el pueblo, lógicamente, no se habla de otra cosa. Para facilitar el rastreo, el alcalde decidió ayer cerrar las instalaciones municipales abiertas al público (piscinas, gimnasio, campo de fútbol, oficina de turismo…). Tras reunirse con los propietarios, también acordó el cierre de los bares y restaurantes al menos hasta el domingo. "Algunos igual no pueden volver a abrir", apunta Mariano Arregui, del Casino de Sádaba, quien critica que "por culpa de cuatro, lo vamos a pagar todos".

El alcalde, Santos Navarro, insta a las peñas a que tampoco abran el fin de semana y dice que esto se veía venir: "Siempre he dicho que no se estaban cumpliendo las normas, que había que tener más respeto a la enfermedad, usar la mascarilla, respetar las distancias... Los chavales no están graves, pero han estado con más gente, así que esperemos que no vaya a más".

Pablo, el rastreador que tiene que controlar hasta dónde llega el brote, tampoco se extraña de lo que ha pasado. "Era esperable, visto cómo nos estamos comportando en general, porque no se están cumpliendo las normas, así que luego pasa lo que pasa", opina bajo sus tres mascarillas de protección frente a la covid.