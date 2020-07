El coronavirus se lleva por delante la temporada de cursos de verano en el extranjero

Este verano no habrá grupos de estudiantes españoles por las calles de Londres ni de ninguna otra ciudad extranjera. Los cursos de idiomas han sido otros de los afectados por la crisis sanitaria causada por la covid-19. Las academias que se dedican a organizar este tipo de estancias ya han asumido que este año la campaña de verano ha terminado antes de empezar.

"El verano está perdido", confiesan desde la Asociación de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce), que agrupa a 65 empresas especializadas en este tipo de formación. Todavía no se han abierto las fronteras de países como Estados Unidos, que han anunciado incluso restricciones a universitarios extranjeros para el próximo curso.

"En julio y agosto solo se pueden hacer viajes individuales de inmersiones con familias", explican desde Newlink Educación, firma oscense integrada en el citada asociación, con clientes de toda España. Afirman que han recibido alguna petición sobre esta posibilidad para el mes de agosto. Donde más esperanzas tiene el sector para retomar la actividad es en la contratación de todo el año académico tanto en universidades como en institutos, estos últimos con mayor demanda.

"No sé si seremos muy arriesgados"

"A partir de septiembre se puede hacer el año escolar o inmersiones lingüísticas de un trimestre o unas semanas", apuntan, tanto para jóvenes como para adultos. "Todos los países están preparados para acoger a estudiantes en el próximo curso", aseguran desde el centro oscense.

La pandemia ha hecho que algunas familias hayan preferido retrasar la decisión de enviar a sus hijos a estudiar fuera, pero no ha frenado a otras. "No sé si seremos muy arriesgados o no, cruzaremos los dedos. Nosotros éramos los más reacios y la que ha tirado de nosotros es ella", explica Elena Gracia, madre zaragozana de una estudiante de 14 años matriculada en un colegio en Irlanda el próximo curso, a través de Newlink.

"Hicimos pros y contras. Contras solo teníamos el covid, un contra muy grande"

"Lo llevábamos pensado desde hace mucho tiempo desde que se fue en sexto de primaria una semana", explica. La decisión se ha complicado más con la crisis sanitaria. "Hicimos pros y contras. Contras solo teníamos el covid, un contra muy grande", reconoce, pero que no les ha hecho cambiar de opinión.

En enero ya habían llevado a cabo los primeros trámites para matricularla. Les dieron hasta el 30 de junio para que se decidieran. Les ha ayudado a seguir adelante que no han tenido que hacer el pago del curso de una sola vez, sino por trimestres.

Además, si el instituto hubiera cambiado a clases 'online' por la pandemia se lo hubieran pensado porque "para que esté encerrada en una casa en Irlanda, que esté aquí". De momento, combinan mitad de la enseñanza en el centro y mitad 'online'.

Pese a haber decidido seguir adelante, no puede evitar la preocupación. "Parecía que la situación estaba más estable, aunque ahora han vuelto los rebrotes", confiesa. Su hija se alojará con una familia, que les confirmarán la semana que viene y, de momento, no les han dicho que tengan que hacer cuarentena al llegar. Están pendientes aún de los billetes de avión. "El curso empieza la última semana de agosto. Confiemos en que haya pronto una vacuna", desea.

Unos 10.000 estudiantes españoles viajan cada año a destinos como Estados Unidos a estudiar Bachillerato, según los datos de Aseproce. Este año se ha complicado esta posibilidad ya que a estas alturas de verano todavía están cerradas las fronteras por la pandemia y no se tramitan visados en la embajada estadounidense. "Actualmente la embajada está tramitando gestiones de ciudadanos estadounidenses; de momento no están gestionando los visados de estudiantes aunque se prevé la reanudación de este servicio próximamente", espera la organización.

Esto puede hacer que la demanda que haya opte por destinos en Europa como Irlanda y Reino Unido, pese a que antes del coronavirus el 'brexit' amenazaba con reducir las llegadas a este último. "El 'brexit' no afecta", aseguran desde Newlink. Hasta el 31 diciembre no es efectiva la salida del socio comunitario pero "luego no hay ninguna medida especial" y destacan el peso de la industria del turismo de idiomas para el país, el ELT (English Languaje Travel). "Lo más que nos podría pasar es que pidieran un visado", como ocurre en Estados Unidos. Destaca que el lado positivo de la ruptura es que "ahora la libra está más barata". También se mantiene Canadá como posibilidad con menos restricciones.

En el aire los intercambios con institutos

El sector no cuenta este año con los ingresos por organizar semanas de intercambio entre alumnos de institutos españoles y extranjeros. No cree que los centros, que todavía preparan la vuelta al cole de la "nueva normalidad", se planteen desplazar alumnos. Por lo menos, no hasta que haya una vacuna.

Con todo ello, los organizadores de estas estancias han visto cómo se paralizaba su actividad durante el estado de alarma y han tenido que pedir expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sus plantillas. Desde Aseproce afirman que no ha habido ningún cierre entre sus socios. "Van paso a paso. Ahora están intentado sacar adelante el año académico y esperando. Cada día es algo nuevo", señalan sobre las medidas para afrontar la pandemia en cada país. No se olvidan de que puede haber "posibles nuevos rebrotes o confinamientos".

"Mi hijo se tuvo que confinar en EE. UU. sin poderse despedir de la gente que había conocido durante el año"

De regreso por el confinamiento

Con ello cuentan organizaciones como Newlink que ha llegado a acuerdos con los centros educativos en el extranjero a los que envían alumnos "para recuperar la parte que hayan pagado y no hayan disfrutado", explican. Durante los meses del confinamiento han tenido casos de alumnos que se han vuelto de sus destinos, pero han terminado el curso por internet. Es el caso del hijo de Diego Marro, que fue a Estados Unidos a hacer el último año de la ESO. Su hermana, que tiene dos años más, ya lo hizo en su día en Irlanda sin ningún problema. "Él estaba en California, en Rosemont, un pueblo a una hora de Los Ángeles, en zona rural", apunta este oscense. Cuando empezaron los contagios en España "íbamos hablando con él, con la familia con la que estaba y con la agencia", recuerda sobre las primeras llamadas en marzo.

"A finales de marzo, cuando se empezó a complicar en EE. UU. tuvimos que firmar un documento donde si queríamos que continuara teníamos que autorizar a la familia para que pudieran tomar cualquier decisión de carácter sanitario". Un trámite que les asustó un poco pero que consideró lógico. Les tranquilizaba que estuviera en una zona rural y con pocos casos, aunque también se decretó un confinamiento voluntario. Cuando a finales de abril suspendieron el curso para seguir las clases 'online' decidieron que volviera. "Ya casi no había vuelos. Dejé la decisión en su mano. Le daba rabia que un año tan especial acabara de manera tan abrupta", recuerda. "Se tuvo que confinar sin poderse despedir de la gente que había conocido durante el año", del que pese al final, guarda un buen recuerdo.

Aseproce confía en que "septiembre será el comienzo de una firme recuperación del sector". Para ello, aseguran que "tanto los padres como los propios estudiantes, sean adultos o menores, son conscientes de que dominar varios idiomas es hoy en día absolutamente primordial" y apelan a que "la vida continúa".

