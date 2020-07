Aragón sigue a la cabeza en los nuevos contagios y valora hacer obligatorio el uso de mascarilla

Un día más, Aragón volvió a alcanzar este jueves la cifra más alta de contagios de todo el país, con 59 casos de los 241 notificados en España en las últimas 24 horas. Salud Pública informó de cuatro fallecimientos durante la última semana, de manera que la cifra de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa ya en 923. Para frenar la expansión del coronavirus, el Ejecutivo de Lambán no descarta seguir el ejemplo de Cataluña y hacer obligatorio el uso de las mascarillas aunque, por el momento, no se plantea decretar confinamientos selectivos. Si los contagios avanzan como hasta ahora, la decisión respecto a las mascarillas se podría adoptar incluso la semana que viene.

Así lo avanzó este jueves el presidente de Aragón, Javier Lambán, que destacó: "Como gobierno no tendremos la más mínima duda en tomar las medidas que haya que adoptar, que serán las que se indiquen desde el ámbito sanitario". Y lo ratificó la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que recordó que "las medidas de higiene, el uso de mascarillas y el distanciamiento social evitan los contagios" y adelantó que "probablemente acabaremos en toda España utilizando las mascarillas de forma obligatoria". Desde que se levantó el estado de alarma, en Aragón se han impuesto 18 multas por no llevar la mascarilla, 16 de ellas en Zaragoza y dos en Teruel.

Según la actualización del Boletín Epidemiológico de Aragón, correspondiente a la semana 27 (del 29 de junio al 5 de julio), existen 12 brotes activos, de los que tres corresponden a centros residenciales, dos a otros agrupamientos de casos y siete al ámbito laboral. Estos últimos afectan principalmente a temporeros y empresas hortofrutícolas del Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo Aragón-Caspe, las cuatro comarcas en las que se adoptaron hace casi tres semanas medidas para controlar los focos y evitar su propagación a la población general. Estas cuatro comarcas aragonesas que retrocedieron a la fase 2 acumulan ya alrededor de 450 positivos. Respecto a la vuelta a la nueva normalidad, Repollés no concretó una fecha exacta: "El fin de semana tendremos una idea más clara de la evolución, pero hay que ser muy cautos", en referencia a la situación de Cataluña, donde más de 210.000 personas de la comarca del Segriá están confinadas, una opción que Aragón, de momento, no se plantea adoptar. En este sentido, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad respecto a estos brotes: "Seguimos Aragón con mucho cuidado pero no le doy un grado de preocupación importante. Aparentemente (el brote) se ha solucionado y se ha resuelto de forma rápida". A estos focos se suman los notificados en Sádaba o Alacón. En esta localidad turolense no se añadió ayer ningún caso positivo a los once detectados, por lo que el alcalde confió en que esté controlado.

La letalidad en el conjunto de los brotes, según recoge el Boletín Epidemiológico, es del 19,3% y alcanza el 26,2% en los centros residenciales. Por sexos, la mayor afección de la mortalidad se da entre los hombres, con un 16,6%, mientras que en las mujeres se sitúa en el 12%.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que la aparición de brotes es "normal" dentro del nuevo escenario. Una idea con la que coincidió también Repollés, que compareció ayer en las Cortes de Aragón a petición propia y de Vox, y donde dijo que "es fácil que haya una segunda oleada de contagios este próximo otoño": "Vamos a estar salpicados de casos y brotes durante todo el tiempo hasta que consigamos vacuna eficaz". La consejera participó ayer en la intersectorial de Sanidad, donde cada comunidad expuso su situación respecto a la evolución de los rebrotes.

