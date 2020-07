Sanidad investiga un foco de coronavirus en Sádaba con al menos seis positivos

Las autoridades sanitarias investigan un nuevo foco de coronavirus en Sádaba que habría obligado a realizar alrededor de 40 PCR y sumaría ya al menos seis positivos. Los hechos ocurrieron el pasado sábado. Según cuentan vecinos de la localidad, el origen estaría en una cuadrilla de unas 14 personas, todas de entre 25 y 27 años. Al parecer, cenaron en un bar de la localidad y pasaron el resto de la noche en una discoteca ubicada en las inmediaciones. La velada transcurrió con normalidad. No obstante, al día siguiente, uno de ellos, un joven de unos 27 años, comenzó a sentirse mal y a presentar fiebre y otros síntomas compatibles con el coronavirus.

El lunes se le realizó la correspondiente PCR y el martes se confirmó el diagnóstico. Fue entonces, según las fuentes consultadas, cuando avisó de su situación e informó de todas aquellas personas con las que había estado en contacto. El joven sería un vecino de Zaragoza que tendría una casa en la localidad, de modo que su positivo no se habría confirmado en el centro de salud de Sádaba, sino en la propia capital.

La situación obligó a extremar las precauciones en este municipio de poco más de 1.300 habitantes, que emitirá un bando en las próximas horas para recordar a los sospechosos que deben permanecer aislados en sus casas 14 días. Mientras, el bar en el que cenó la cuadrilla de amigos seguía abierto. "Por el momento nadie nos ha dicho nada. Si tenemos que hacernos la prueba, nos la haremos", aseguró su responsable.

Una vez confirmado el positivo en el joven se activó el protocolo de actuación y se procedieron a hacer las PCR correspondientes. Se realizaron tanto el pasado martes como ayer y se seguirán haciendo hoy y mañana, por lo que en las próximas horas podrían confirmarse más casos.

Pablo (nombre ficticio) es una de las seis personas que ha dado positivo tras la cena del sábado. "Cuando mi amigo nos contó que tenía coronavirus no podía creérmelo, pensé que era una broma, pero a las pocas horas comencé a sentirme mal", expuso.

Él recibió el diagnóstico ayer por la mañana.Desde entonces, permanece confinado en su habitación con mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico. "Me han dado todas las pautas y me han dicho que me van a hacer un seguimiento diario", añadió. Al principio comenzó a sentir "mucho calor y dolor corporal", signos que achacó al calor que hacía fuera. No tardó, además, en empezar a subirle la fiebre. "Tuve 38 grados. Ayer al desayunar comencé a sentir náuseas, las cosas no me sabían igual. No pude terminármelo y me eché a la cama", dijo.

Por el momento, ha combatido los síntomas tomando paracetamol. "Me ha dado la vida. Al acabarse el efecto he tenido dolor de cabeza, no fuerte, pero sí continuo", aseguró.

Este joven no se explica cómo pudo contagiarse, ya que fue una de las personas que menos contacto tuvo con su amigo. "Él estuvo en una esquina y yo, en otra", contó. Sí reconoció que durante la cena no llevaron mascarilla, algo, por otra parte, habitual mientras se está consumiendo. Tampoco se sabe dónde pudo contraer el virus el ‘paciente cero’. La parte positiva es que otro de los amigos del grupo a los que se les ha hecho el test ha dado negativo.

El centro de Ozanam continúa cerrado

El de Sádaba sería, en todo caso, solo uno de los brotes activos en la provincia de Zaragoza, que ayer registró 16 nuevos positivos. El detectado en un centro de la Fundación Federico Ozanam en la calle de San Pablo, que obligó a confinarse al personal, se daría ya por controlado, según explicó la consejera deSanidad, Sira Repollés en fechas recientes, y no preocuparía. El foco mantiene cerrado el centro de recursos. Fuentes de la Fundación explicaron que el resto de centros operan con normalidad. Para este, sin embargo, todavía no hay fecha de reapertura.