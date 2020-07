La DGA congela la cifra de fallecidos por coronavirus en residencias en 765 mientras la "depura"

La cifra de fallecidos en centros residenciales en Aragón por covid-19 lleva tres semanas congelada en 765. El motivo, según explicaron desde el Departamento de Sanidad de la DGA, es que este número se está "depurando" al considerar que podría haber una "sobrenotificación" de defunciones, ya que en la Comunidad se estaban contabilizando los muertos por coronavirus confirmado y con síntomas compatibles.

Mientras, el dato que maneja el Gobierno central sobre los fallecidos en estos centros por culpa de la pandemia se vio envuelto este martes en la polémica después de que trascendiera la existencia de un informe interno en el que Sanidad pone en duda la información facilitada por las comunidades. Incluso reconoce que una no ha notificado nunca los datos y algunas no lo han hecho con la periodicidad exigida o fuera de plazo.

"Este informe pone en jaque al Ministerio porque argumenta que el sistema de información que ha hecho no es fiable y reconoce que no hay datos", se lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ramírez, natural de la localidad zaragozana de Villanueva de Huerva (Zaragoza), solo espera que a partir de ahora se aprenda "como mínimo a contar los muertos" y esto sirva para poder prevenir "un mayor sufriendo o dolor" ante futuros brotes o pandemias.

En este documento, según Ramírez, el Gobierno reconoce una discrepancia en número de fallecimientos totales de entre 27.359 y 32.843.

"Los centros residenciales de los servicios sociales no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio Ministerio de Sanidad", afirma. Esta asociación está estudiando llevar al Consejo Territorial de Sanidad, formado por el Ministerio y las comunidades, que las regiones que no faciliten información no puedan acceder a los fondos covid.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, salió al paso de la denuncia. Justificó que se trata de un "borrador" que "no está aún consolidado" y que Sanidad lo dará a conocer cuando los datos ofrecidos por las comunidades autónomas sean "robustos".

Por su parte, la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, no hizo ayer ninguna declaración sobre este controvertido informe ni confirmó si tenía o no conocimiento del mismo. Desde el Departamento de Sanidad apuntaron que Aragón ha suministrado estos datos al Ministerio al igual que a los medios de comunicación, aunque no pudieron precisar si en las últimas semanas se ha continuado con esta tónica tras tomar la decisión de depurar la cifra definitiva.

La residencia Javalambre extrema la prevención ante un caso positivo

La residencia turolense Javalambre mantiene activado el protocolo de seguridad tras la aparición hace casi una semana de un caso positivo entre los usuarios del centro. El afectado, un hombre de más de 80 años, fue ingresado en el hospital Obispo Polanco por otras patologías y sin síntomas de coronavirus, pero la prueba PCR que se le practicó como medida de precaución reveló que se había infectado por covid-19. El paciente continúa hospitalizado.

Aunque los test realizados a las personas que mantenían más relación con él –su compañero de habitación y el personal del centro que lo cuidaba– han dado un resultado negativo, el geriátrico ha extremado la prevención con el objetivo de proteger la seguridad de los residentes. "No hay ningún caso dentro del centro", destacan desde la DGA, si bien explican que, no obstante, se han prohibido las visitas a la residencia y sus usuarios no pueden pasear fuera del edificio. Con más de 300 mayores, la Javalambre es la mayor residencia de Aragón.