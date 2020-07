Los aragoneses podrán donar sangre el próximo 11 de julio en Puerto Venecia

Puerto Venecia, en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y Donantes de Sangre de Zaragoza ha habilitado un espacio en la galería comercial (zona Primark frente a Mango, primer planta) para que el shopping resort acoja una jornada de donación de sangre el próximo sábado 11 de julio, desde las 10.00 a las 13.30 y desde las 17.00 a las 20.30.

Tras la situación sanitaria de estos últimos meses, la donación de sangre es más importante que nunca. Y aunque el número de total de donaciones ha caído durante la pandemia, las reservas de la comunidad autónoma siguen teniendo un nivel óptimo.

Según el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, del 1 de enero al1 de junio de 2020 se han registrado 17.626 donaciones de sangre, frente a las 18.521 del mismo periodo de 2019, una reducción que se debe no tanto a la respuesta de los donantes, como a la obligada cancelación de diversos puntos de donación.

La solidaridad de los aragoneses durante estos meses ha permitido satisfacer las necesidades de componentes sanguíneos existentes en los hospitales aragoneses. De hecho, la respuesta de la poblaciónante estas acciones se está manteniendo respecto a años anteriores.

Por ejemplo, durante este mes de junio de 2020 ha habido un total de 3.921 donaciones en Aragón, frente a las 4.068 del mismo periodo de 2019. Una reducción que no es significativa ya que habría que tener en cuenta que el año pasado se organizó una maratón de donaciones, en la que se sumaron 508 donaciones, que este año ha sido imposible realizar.

Requisitos a cumplir para los donantes

Para llevar a cabo esta jornada se guardarán todos los protocolos de protección y seguridad extremando las medidas de higiene. Además, toda persona contagiada por covid-19 no podrá donar sangre si no hanpasado al menos 28 días desde el alta o la desaparición de los síntomas. Sin olvidar, los requisitos habituales como ser mayor de edad, tener menos de 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas.

Asimismo, a esta extracción de sangre habrá que acudir con mascarilla y respetando la distancia de seguridad.

Las personas interesadas solo tendrán que acudir al punto de donación en el horario indicado, con una identificación personal (DNI, NIE, pasaporte o carnet de donante de sangre).

Con esta campaña de donación, Puerto Venecia se suma al trabajo realizado por el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y Donantes de Sangre de Zaragoza, con el fin de cubrir las necesidades de componentes sanguíneos existentes en los hospitales aragoneses, poniendo además de manifiesto la importancia todavía mayor de este gesto solidario en estos momentos.