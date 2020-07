Crece la demanda de pruebas de coronavirus en los laboratorios privados

Alrededor de cien personas acuden cada día al laboratorio Citogen en Zaragoza desde el pasado 13 de abril, cuando el Gobierno lo permitió, para saber si tienen ahora o han pasado el coronavirus. Isabel Navarro, directora del laboratorio Centro de Análisis Genéticos en Zaragoza, explica que realizan los test rápidos, los Elisa o el PCR, como los mismos que hace la Sanidad pública. Centros como la Clínica del Pilar, la MAZ o el laboratorio Doctor Grasa, entre otros, realizan estos test.

El empresario Jorge Cubeles, dueño de Aragonesa de Mateados de Zuera, pidió hace unos días a la MAZ hacer 40 test rápidos para "impedir un brote" y "aislar a un positivo" que salió, junto a dos asintomáticos. Al positivo le hicieron un PCR y salió negativo. "Queríamos frenar un contagio y volveremos a hacer pruebas en quince días", señaló Cubeles, quien fue el inventor del respirador junto a dos compañeros y BSH Electrodomésticos.

La presión de hacer estos test llevó a los laboratorios a cambiar parte de su actividad normal. Citogen pasó de hacer pruebas genéticas o los de hepatitis B o C a realizar las de coronavirus, apunta la directora de Citogen, un laboratorio creado en 1998. En el primer mes del estado de alarma estaban paralizados porque nadie acudía a las pruebas habituales, pero en abril todo cambio. "Cuando lo autorizaron a mediados de abril lo pasamos complicado. Fue una locura porque hubo bastante presión y respondimos", agrega Isabel Navarro.

En los casi tres meses transcurridos, Citogen mantuvo la plantilla de ocho personas, que no dejaron de ir al trabajo ni un día. Además, la ebullición de la llegada de la covid-19 les cogió en plena fase de traslado, desde su localización en la calle de Santa Teresa de Jesús al barrio de Miralbueno. "Hemos estado dándolo todo", destacó la directora, que es doctora en Biología.

Un empresario de una constructora o el dueño de un comercio o una farmacia que traen a sus trabajadores. La directora dibuja un perfil aproximado de sus clientes procedentes del mundo laboral, un 40%, que es tan variado que oscila desde una empresa con 50 empleados a otra con tres. "Dependen de la voluntad del empresario y algunos que vienen están en ERTE para hacérselos antes de volver al trabajo", precisa.

Aun así, los particulares son mayoría en estas pruebas privadas, con un 60%, y suelen llegar desde parientes de enfermos con el virus, personas que conviven en su casa o trabajo con ancianos o son gente que simplemente tienen miedo, con una edad mayoritaria entre 50 y 60 años.

Todos los interesados en hacer los test necesitan que un médico justifique el motivo de los que van a hacerse la prueba. Posteriormente, el laboratorio entrega los resultados obtenidos, salgan con positivos o negativos, a la consejería de Sanidad para que conozca el total de las pruebas que se realizan en Aragón.

En este centenar de test diarios que realizan en este centro de Zaragoza el porcentaje de la seroprevalencia ronda el 5%, que está por encima de la media del 4,4% en los datos de Sanidad en Aragón. Por su parte, entre los test PCR, que fueron mayoritarios al principio porque son los más seguros y ahora son los 15% del total, los positivos son el 1%.

Los particulares que se han hecho estos test detallan que sus seguros no cubren los test. Aun así, el laboratorio Citogen destaca que los precios que han establecido son "a la baja": los test rápidos cuestan 25 euros, la prueba Elisa, 50, y el PCR, 75. "Los resultados se remiten en 24 horas por correo electrónico y encriptado. La gente quiere saberlo cuanto antes por el miedo ", concluye.

"Me han sacado anticuerpos y mi mujer sufrió coronavirus"

Santiago del Val acudió esta semana a realizar dos pruebas, el Elisa y el PCR, para asegurar. "Me hice las dos porque mi mujer tuvo coronavirus y cuando yo pedía que me hicieran el test en marzo en el Salud no me lo autorizaron. Hoy me ha llegado el resultado y pasé el virus, cuando yo estaba con fiebre. Por eso tengo anticuerpos", explicó el paciente del laboratorio Citogen nada más recibirlo.

Cuando Santiago del Val reclamó la prueba en la Sanidad pública, el pasado 12 de marzo (dos días antes de la declaración del estado de alarma), la DGA tenía muchos menos test y lo enviaron a su casa para que pasara la cuarentena cuando tenía fiebre. Mientras tanto, su mujer, Carmela, sufrió los 53 días ingresada en la uci y salió del hospital Miguel Servet. "Pasé el virus y ahora sé que tengo defensas o anticuerpos para el futuro. Necesitaba saberlo y el dinero se tiene para gastarlo, sobre todo en salud y después de que en Sanidad no me hicieran la prueba", resume Santiago del Val, que se ha hecho los dos test para conocer el resultado sin género de dudas.