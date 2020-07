Convocada una nueva edición del Premio de Pintura Ciudad de Cariñena

El Ayuntamiento de Cariñena ha abierto la convocatoria del XII Premio de Pintura Ciudad de Cariñena con el objetivo de incentivar, promover y difundir la creación artística. Este certamen surgió por el Área de Cultura del Consistorio en el año 2009 y desde entonces se han presentado más de 450 obras a concurso y se han repartido 16.500 euros en gratificaciones a los participantes. Para esta edición, se establece un primer premio de 1.000 euros, un segundo con 600 euros, dos accésits de reconocimiento valorados en 200 euros y un galardón a la mejor obra de un artista local, con otros 200 euros.

La técnica y el tema de las obras serán de libre elección y se deberán presentar sin marco o, a lo sumo, con un listón sencillo de madera cuya anchura no supere los 2 cm. Las dimensiones, sin incluir el listón, no podrán ser inferiores a 65 cm., ni superiores a 130 cm. en ninguno de sus lados, y no se admitirán obras sin bastidor. En el dorso se indicará la parte superior del cuadro mediante una flecha bien visible. La obra deberá ir sin firmar, y sólo una vez leída el acta del fallo, los premiados podrán firmar sus obras.

Para presentar los trabajos, el plazo de admisión permanecerá abierto hasta el 28 de agosto. La obra podrá ser presentada personalmente, o remitida por mensajería, en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, excepto festivos, en la siguiente dirección: Oficinas municipales, Calle Mayor 53. 50400. Cariñena (Zaragoza). Desde el Ayuntamiento abren un canal para dudas o consultas a través del teléfono 654623849 o en el e-mail cultura@carinena.es.

Para determinar las mejores propuestas, se designará una comisión de valoración de carácter técnico de tres personas o más, en las que participará personal técnico del Departamento de Cultura municipal y más personas con capacidad crítica en el campo de las Bellas Artes.

Las obras que obtengan el primer y segundo premio pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Cariñena, que se reserva el derecho sobre las mismas.