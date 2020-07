Cataluña descartó aplicar la fase 2 al Segriá por "obsoleta", pero admite que en Aragón "parece que ha ido bastante bien"

El departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña descartó aplicar la fase 2 en la comarca leridana del Segriá, confinada desde el sábado por el repunto de contagios por la covid-19, porque consideran que es un sistema "obsoleto". No obstante, también ha reconocido que en las cuatro comarcas limítrofes de la zona oriental de Aragón (Bajo Cinca, La Litera, Cinca Medio y Bajo Aragón-Caspe) donde la DGA sí tomó esta medida hace dos semanas "parece que les ha ido bastante bien".

Así lo ha asegurado la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha asegurado que en la comarca del Segriá hay "transmisión comunitaria" del coronavirus y que no descartan tener que alargar esta dura medida si no descienden los casos positivos.

Mientras, en Aragón, el Ejecutivo de Javier Lambán descarta realizar confinamientos selectivos en las comarcas afectadas por los últimos brotes ya que la curva epidemiológica está siendo positiva y, por tanto, "salvo que la situación cambiara de forma radical no nos planteamos ninguna otra medida restrictiva".

Vergés ha justificado la medida del confinamiento perimetral porque detectaron un incremento alarmante de los casos, de 188 positivos la semana del 22 de junio a 549 la del 28 de junio en toda la región sanitaria de Lérida, pero con los casos concentrados sobre todo en el Área Básica de Salud del Segriá, "mientras que las otras están estables, y por eso hemos actuado".

Preguntada sobre si Salud se plantea un confinamiento domiciliario en el Segrià, Vergés ha dicho que hoy por hoy no se lo plantean, aunque tampoco lo descartan: "De momento nos planteamos hasta aquí y vamos analizando día a día".

Ha dicho que harán una "revisión con absoluta profundidad" dentro de siete días y luego a los 14, cuando en principio debería notarse ya una disminución de casos, "pero después no podemos descartar nada absolutamente". "De hoy para mañana veremos que seguirán creciendo los casos porque las medidas no tienen efecto de hoy para mañana, veremos si en siete días hemos podido estabilizar un poco", ha señalado la consejera.

Vergés ha reconocido que la situación en esta comarca leridana, que agrupa a 38 municipios donde viven unas 210.000 personas, "no es igual que en las semanas de marzo y abril, pero nos preocupa y teníamos que dar un paso". "Estamos montando dispositivos con ayuntamientos para aquellas personas que no se pueden aislar correctamente en sus domicilios, estamos preparando el sistema asistencial y para mitigar la transmisión comunitaria necesitamos bajar la actividad social, no hacer reuniones de más de 10 personas, mantener los mínimos contactos posibles, mantener la distancia, buena higiene de manos y mascarillas, todo nos puede ayudar a poder controlarlo bien", ha insistido.

Temporeros

Sobre la comunicación entre la Generalitat y los Ayuntamientos de la región del Segriá, Alba Vergés ha admitido que los alcaldes habrían preferido tener información con más tiempo pero "desgraciadamente los confinamientos obligan a una decisión y ejecución a la vez".

Ha añadido que se resolverán las inquietudes de los alcaldes y explicarán "hasta donde se pueda dar información para no criminalizar a ciertos colectivos", en referencia a los trabajadores del campo, y ha destacado que este domingo hubo una reunión del gabinete de Salud con los alcaldes y se irá trabajando diariamente.

También ha insistido al Gobierno central en la regularización de los temporeros, porque considera que no sirve de nada tener a personas que no cuentan como trabajadores: "Debemos poner condiciones de dignidad. El Estado tiene un papel importante que no está jugando", ha destacado.

Por último, respecto a otro brote de la comarca de La Segarra, que afectaría a la empresa Bon Área de Guissona, Vergés ha informado de que "la situación es diferente, está estable tras registrarse algunos casos a principios de junio que se han seguido trabajando con la colaboración de las empresas".