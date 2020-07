Aunque los verbos prevenir y curar aparezcan en oraciones adversativas, no son excluyentes. Incluso pueden ser complementarios. Igual con la covid que con cualquier patología, bien lo sabe Laura Serrano Barcos, coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario 3 de Zaragoza.

Se habla y se habla de vacunas de la covid...

Sería una noticia maravillosa. Se sigue trabajando, pero hasta el momento no la hay. No podemos bajar la guardia, el coronavirus no ha desaparecido.

¿Cuánto tiempo lleva usted tras el maldito coronavirus?

Comenzamos a pedir equipos de protección individual el 10 de enero. En el Hospital Clínico apareció el primer caso el 4 de marzo, pero nuestra labor comenzó mucho antes. El 24 de enero ya se había creado el Grupo de Covid. Cuatro días después, el 28, ya hicimos el Plan de Contingencia.

¿Quiénes forman parte del Grupo Covid?

Especialistas en infecciosos, de preventiva y de medicina interna, de anestesia, de la uci, de urgencias, enfermería… Rápidamente se comenzó con la formación. El 4 de febrero ya se colgó un vídeo en intranet. Fuimos servicio por servicio. No era lo mismo una planta de hospitalización que una de uci, o una de urgencias, o un quirófano. Había que cubrir todas las necesidades.

Pero las necesidades mutaban a la misma velocidad que el coronavirus…

Claro. Cada día íbamos a todas las plantas comunicando las novedades, los nuevos protocolos. Somos, mejor dicho, éramos, nueve personas entre técnicos de prevención, enfermeras del trabajo y médicos del trabajo. Digo éramos, porque con el virus se pusieron más especialistas. Nos han apoyado un montón. Habíamos trabajado con el ébola, con la gripe porcina y aviar… Pero nunca habíamos visto algo como esto. Ahora está todo más controlado, pero hubo momentos muy duros.

Cuente, cuente, por favor.

Hubo un momento que no teníamos batas. Había que lavarlas incluso cada dos horas. Se lavaban y se volvían a tender. Así, mañana, tarde y noche. Ha habido muchísima responsabilidad. Se ha tratado el material como si fueran joyas. Además, fue fundamental adaptarse a la nueva metodología. La covid nos ha enseñado mucho, y esas enseñanzas quedan.

¿Por ejemplo?

La multidisciplinaridad. El trabajo en equipo ha sido sensacional.

¿Es cierto que estaban esperando al virus antes de marzo?

Por supuesto. Pensábamos que iba a entrar por Urgencias, pero no: fue un familiar asintomático de un ingresado el que lo trajo. Ese fue el primer caso detectado en Aragón. Fue en el Hospital Clínico.

¿Cómo calificaría la situación actual?

Seguimos en alerta. Desde luego, la situación es mucho más tranquila. Hay menos incidencia de la covid a nivel poblacional. El hospital se ha protegido. El Grupo Covid blindó todo el centro hospitalario. Hacemos test PCR a todo el mundo que ingresa y se queda a pernoctar en el hospital. Así se puede detectar a la mayor brevedad posible.

¿Y cuando llegue octubre?

Hay que ser precavidos. Hay más coronavirus además de la covid. Convivirá también con la gripe, con el virus respiratorio sincitial… A estos virus les gustan esos meses del año. Es posible que repunte en otoño.

¿Incluso probable?

Sí, incluso probable. Pero estaremos más preparados aún. Hemos sido coreanos.

¿Coreanos…?

Sí, coreanos: escrupulosos en la vigilancia. Hemos tenido muy pocos contagios entre profesionales. En un servicio como la uci, no ha habido ni un solo caso.

El dato es extraordinario…

Ni uno, repito. Los tres casos detectados entre profesionales fueron contagios de familiares. Todos tenemos que extremar las medidas de precaución.