Arturo Aliaga: "No pasé miedo en el hospital, pasé pánico"

Tras sufrir la pandemia en primera persona, ¿cree que se debe invertir más en la sanidad?

Hay que invertir para estar preparados. Hay que hacerlo para no ser tan dependientes de los efectos demoledores que va a tener en la economía. Si no invertimos y paliamos los efectos, estaremos en una situación caótica en lo económico. Hay que poner los medios, y lo estamos haciendo, para erradicar la pandemia y para que no se atasque la recuperación.

¿Ya está recuperado del mes que pasó en el hospital por la covid?

Creo que sí, y con ilusión renovada. Tenemos mucho trabajo y hay que darlo todo para afrontar un proyecto común desde la unidad política. Tenemos que dejarnos de líos políticos para poner los remedios para que no lo paguemos todos.

¿Pensó en dejar la política?

En la voz de mi mujer, que es muy fuerte, noté que algo grave estaba pasando. Se decidía si entraba o no en la UCI y tras una de esas noches durísimas que pasé, en las que no dormía, marqué y colgué el teléfono de un notario para hacer últimas voluntades. Ahí lo dejo.

¿Se lo pidió la familia?

No. Me lo pidieron los hijos hace un año, cuando sufrí ataques por pactar un gobierno que está resultando ejemplar en España, moderado, centrado y transversal.

¿Qué le pasaba por la cabeza?

Pensaba cómo había sido tan torpe de exponerme tanto. En los días previos tuve muchas reuniones para intentar conseguir material de protección. Y no fue por que no me lo advirtieran.

¿Pasó miedo?

Miedo y también lloré. Tuve que dar el pésame a 22 familias de personas conocidas. Los tengo todo anotado. Desde el hijo de Lanzuela a los hermanos Briz que perdieron al padre y pasando por los de compañeros de la residencia de mi padre. Y estaba solo en la habitación, al personal únicamente les veía los ojos con las protecciones, las noticias de muertos todos los días... No pasé miedo, pasé pánico.