Aliaga: "Me preocupa el otoño, podemos irnos a 120.000 parados fácilmente"

¿Considera un fracaso que no haya ni un solo proyecto alternativo en marcha para suplir el cierre de la térmica de Andorra?

No lo considero un fracaso. (Se levanta para enseñar sus carpetas sobre los proyectos relativos a las cuencas mineras). Hay en marcha proyectos en Albalate, Calanda, Alcorisa, Ariño, Andorra y hay algún contacto importante para esta últim localidad.

Pero ni una sola actividad alternativa ha empezado.

Están esperando la convocatoria de ayudas del Miner. Además, con el desmantelamiento de la térmica hay trabajo para cuatro o cinco años y en la licitación Endesa va a primar la contratación de los trabajadores de las subcontratas de la central. Pero nadie se queda en el desamparo, porque van a cobrar el desempleo como ha pasado con los trabajadores de las Cinco Villas tras el cierre Tubos Ecopol.

¿Se atreve a poner una fecha a alguna iniciativa que genere empleo en la comarca?

No pongo fecha. Pusimos para Castelo, una cementera, Ferrogres... Yno salió ninguno con la crisis de la construcción. Si se trata de reconvertir empleos del sector industrial y redefinir la economía, las bases se han puesto. La gente no tiene memoria, pero tras el cierre de la central de Escucha hoy están Casting Ros, el grupo Térvalis y Jamones Espuña. Las reconversiones no se hacen de la noche a la mañana.

Si la condición para que lleguen las inversiones son las ayudas, habrá que convocarlas ya.

La convocatoria está en información pública y nos han dicho en el Ministerio que saldrá en septiembre. Se han desbloqueado 27 millones de un presupuesto prorrogado del que ha habido que coger dinero para los ERTE.

Veinte años de plan Miner y Fite, con casi 1.100 millones invertidos, y no se ha parado el declive de Teruel. ¿Qué ha fallado?

He tenido la suerte, o no, de gestionar el plan Miner y creo que se ha intentado sujetar el empleo. La despoblación afecta a la llegada de iniciativas empresariales porque hay dificultades para incorporar personal cualificado y las condiciones de vida no son las mismas.

¿No tienen un proyecto capaz de generar un nuevo nicho como el aparcamiento y reciclaje de aviones en Caudé o Motorland?

No es tan fácil y eso es a lo mejor lo que tendríamos que pensar. Pero le recuerdo que ambas iniciativas fueron muy criticadas en su momento.

¿Se fía de la ministra Ribera y su transición justa?

Tengo su móvil, hablo con ella y con la directora del Instituto de Carbón. Me consta que tienen voluntad de resolverlo y confianza de que en la zona de Andorra haya proyectos. Ahora tendrán que cuajar, pero la pandemia no ha ayudado y tampoco un presupuesto prorrogado dos años.

¿Cuando se activará el convenio?

Cuando se apruebe la ley de cambio climático enviada al Congreso.

¿Teme que los ERTE se conviertan este otoño en despidos?

Hay que prorrogarlos hasta diciembre porque el impacto de este verano en el turismo repercutirá en el sector industrial y de consumo. Me preocupa el otoño, porque con una caída del 8% en la economía nos podemos ir a 120.000 parados fácilmente. Hay que evitarlo, para lo que hace falta dar confianza y estimular el consumo.

¿Y le preocupa que los mensajes de Francia de recentralizar su industria automovilística pueda afectar a la planta de PSA?

Las plantas son muy competitivas y necesarias para el equilibrio del grupo. Me preocupa más la intensidad de los planes de ayudas al sector o el pulso en proyectos estratégicos como la fabricación de baterías. Franceses y alemanes se están especializando y habría que entrar como fuera. Además, deberíamos posicionarnos en proyectos tractores con el hidrógeno.

¿Qué medidas extraordinarias tienen previstas para respaldar al sector turístico?

Casi hemos duplicado la partida. Vamos a destinar cuatro millones adicionales para campañas de promoción, planes de dinamización y reforzar las líneas de apoyo directo al sector.

El Banco de España plantea subir impuestos y recortar bonificaciones como parte de su receta por la crisis. ¿La comparte?

Algunos impuestos tienen un efecto directo en espantar inversiones y otros gravan el consumo. Hay que tener mucho cuidado. Igual debemos ser más racionales en el gasto público.

Tras casi un año de coalición con Podemos y Chunta. ¿Se siente cómodo?

Cómodo y muy respetado. En los temas de roce nos hemos sentado y resuelto. Cuando la coalición es de dos resulta fácil, pero con cuatro hay que tener más capacidad de ceder. Es una lección de anteponer los intereses de Aragón a los políticos y a los individuales.

Eso es precisamente lo que le achacan.

¿Qué he cedido yo?

Por ejemplo, en el impuesto de Sucesiones o con la concertada.

Escríbalo: si el PAR no hubiera estado en el Gobierno a lo mejor hubiéramos vuelto al mismo tipo impositivo en Sucesiones. Yaquí no se van a aplicar las restricciones en la concertada que se anuncian en Madrid. Está pactado. Tampoco ha habido ningún problema con la Universidad San Jorge ni se han subido los impuestos. Todo lo que se hizo en septiembre para ponerme a prueba ha quedado en el olvido.

Lleva cinco años al frente del PAR y en octubre cumplirá 65. ¿Se ha replanteado dar un paso atrás y ceder el testigo en el próximo congreso?

Estoy solo porque me considero con muchos apoyos. En el momento que vea que no los tengo o que no soy útil, tomaré la decisión.

Vamos, que quiere seguir.

A ver... Si noto el apoyo que noto hoy, que es unánime, seguiré.

Y se presentará a las primarias.

No voy a dejar al PAR tirado. Si la mayoría lo considera, seguiré, pero de lo contrario no seré un obstáculo. No me voy a eternizar. Lo tengo muy claro.

Algunos piensan que es el momento de abrir nueva etapa aprovechando el tirón de gobernar.

No voy a tapar ni impedir ningún liderazgo si sale. Dios me libre. Pero no voy a abandonar si la mayoría de la gente me lo pide, como está haciendo.