Simón asegura que "falta muy poco para que el brote de Aragón deje de preocupar"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el zaragozano Fernando Simón, confirmó este jueves que están evolucionando "muy bien" los rebrotes en las comarcas de La Litera, Bajo Cinca, Cinca Medio y Bajo Aragón-Caspe, que retrocedieron la semana pasada a una situación equivalente a la fase 2 del confinamiento al detectar varios casos de coronavirus y que acumulan ya 360 contagios. Reconoció que "falta muy poco para que el foco de Aragón deje de preocupar", aunque aseguró que habrá que esperar unos días para que se pueda dar por cerrado. En todo caso, "cuando ya no suponga peligro" será la DGA quien deba decidir si mantiene las restricciones o, por el contrario, decreta la vuelta a la normalidad.

Simón explicó ayer que en toda España hay 58 brotes detectados y que la mayoría están "controlados" y mencionó que "es bueno que se hable de brotes en lugar de transmisión comunitaria descontrolada". "Técnicamente –dijo– están abiertos pero en realidad ya no son de interés". En este sentido, apuntó que la semana pasada "preocupaban" los brotes del Aragón oriental "por la magnitud y el tipo de población afectada", en referencia a que eran focos vinculados a trabajadores temporeros de la recogida de la fruta en tres comarcas oscenses y en una zaragozana. "Parecía que el control no iba a ser fácil", aseguró el director del Centro de Emergencias Sanitarias, que destacó el "trabajo impresionante" realizado por el Gobierno de Aragón: "No le ha temblado la mano para controlar la transmisión".

En las últimas semanas, indicó, ha cambiado el perfil de los nuevos positivos, que suelen ser personas más jóvenes que al principio de la pandemia, que genera casos más leves y que, por lo tanto, "no suponen una sobrecarga para el sistema asistencial". "La evolución es buena y la transmisión local se va controlando" a pesar de que, tal y como trasladó, "la epidemia no se ha acabado y hay que seguir teniendo mucho cuidado".

27 nuevos casos en 24 horas

La Dirección General de Salud Pública notificó este jueves 27 nuevos casos de coronavirus en Aragón, 18 de ellos asintomáticos. Además, se registraron cinco ingresos hospitalarios y 12 altas epidemiológicas. El boletín epidemiológico no ofreció la actualización semanal en cuanto a los brotes acumulados que, hasta la semana 25, eran 163. De ellos, permanecían activos once: cuatro en centros residenciales y siete de ámbito laboral.

Los positivos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos y, de momento, 12 se corresponden ya con las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, y cuatro con la de Bajo Aragón-Caspe, que suman ya, de forma provisional, los 360 positivos.

En cuanto a los decesos, la Comunidad registra 919 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Se han notificado cinco muertes más respecto a la actualización de la pasada semana, de las cuales tres se corresponden efectivamente con decesos ocurridos durante la semana y el resto a fechas anteriores.

En los centros hospitalarios aragoneses actualmente hay 42 camas ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo: tres en la uci y 39 en planta. La región tiene en estos momentos 193 camas de uci con respirador y 4.066 de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes covid y de otras patologías, una disponibilidad del 58% en uci y del 38% en planta.