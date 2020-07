Los sindicatos piden no bajar la guardia y tomar más medidas ya que junio suele ser el mejor mes en empleo y "no lo ha sido"

"Todo el empleo que se solía crear en servicios en junio, el mejor mes en contratación temporal de todo el año, no se creado. Es un lastre", ha dicho sin ambages Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón. El ligero descenso de 2.069 parados menos este pasado mes en la comunidad "no nos debe ocultar la realidad de la crisis en empleo profunda que nos ha traído la pandemia y que se traduce en casi 17.000 parados más que hace un año, el 28% de incremento, y 19.000 afiliaciones menos a la Seguridad Social. "Es verdad que ha habido más contratación en construcción, comercio, ETT, que cayeron a plomo en marzo, pero no se ha creado el empleo de otros años y lo malo es que esta tendencia puede mantenerse en los próximos meses".

Por eso, ha dicho, Alastuey, no "se puede bajar la guardia y hay que tomar más medidas para sujetar el empleo" ya que en estos datos ni siquiera están contabilizados los 38.582 aragoneses que todavía estaban en ERTE el pasado mes de junio, según los datos proporcionados ayer por la consejera de Economía, Marta Gastón, que calificó el dato de paro registrado de junio de positivo al no entrar a valorar el dato interanual.

"Solo en hostelería se han perdido 5.000 afiliaciones" ha remarcado Alastuey. "Todos los sectores han perdido empleo menos el de la Sanidad", ha recordado, y aunque cabe ser optimista, conviene estar muy atentos a lo que ocurra los próximos meses. "El colchón de los ERTE ha sido importantísimo y habrá que mantenerlo en el tiempo", ha dicho, a la vez que ha propuesto "estímulos a corto plazo" para reactivar el consumo. "Igual que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana el Plan Renove para la automoción, es importante crear incentivos en los demás sectores para que la gente saque los ahorros y empiece a gastar porque si no se consume, se deteriora el empleo".

Desde CC. OO. Aragón, el responsable de Empleo, Juan Carlos Cantín, ha subrayado también que este Junio "no ha sido un buen mes" ya que "el año pasado estábamos en 59.508 parados y este mes que acaba de terminar estamos en 76.460". Se está creando algo de empleo, ha reconocido, "tras la parálisis de la actividad con la pandemia, los ERTE siguen sujetando muchos puestos de trabajo pero habrá que vér qué pasa el 1 de octubre cuando se acabe la prórroga de los mismos".

"Nos va a costar salir", ha advertido, y serán necesarias más medidas para que no se incremente la destrucción de empleo en los próximos meses. "Habrá que ver qué sectores necesitan un refuerzo, imagino que hostelería y turismo, y prorrogar los ERTE ya no de manera general pero sí viendo como va cada sector". No obstante, según Cantín, por lo que "nos está llegando las reservas para agosto en Aragón, sobre todo lo que es en turismo rural, están prácticamente completas" y en julio se siguen haciendo, ha indicado.