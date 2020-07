Datagri se hace virtual

Todo estaba preparado para volver a repetir en noviembre el éxito cosechado por el foro para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario (Datagri) tal como había sucedido en Córdoba (2018) y el pasado año en Zaragoza, cuyo Palacio de Congresos se convirtió en el escenario para analizar el presente digital y el reto tecnológico futuro al que se enfrenta irremediablemente el sector agroalimentario.

Si se habla en pasado no es porque ya no tendrá lugar, sino porque en este 2020 marcado por la crisis de la covid-19 también habrá Datagri, pero no será igual. Se ha adaptado a la ‘nueva normalidad’ y, como mandan los nuevos tiempos, llegará en formato ‘online’. Y por eso su nombre también sufre una pequeña modificación. Este año se llamará ‘Datagrivirtual20’

La decisión del comité organizador del foro, iniciativa impulsada por Hispatec Analytics, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y Etsiam (Universidad de Córdoba), se ha tomado "por responsabilidad y prudencia" ante la crisis sanitaria generada por la pandemia global por coronavirus.

Se celebrará entre el 16 al 20 de noviembre y se espera que en él participen, como en ediciones anteriores, expertos de todos el mundo que abordarán las principales tendencias sobre transformación digital en el sector agrario y detallarán los casos de éxito que están acelerando este proceso en toda la cadena de valor. Pero mientras llegan esas fechas, los organizadores ya han puesto en marcha un programa de actos para ir abriendo boca durante el verano.

Precisamente el pasado jueves se realizó el primer de los webinars, en el que se analizó la inteligencia artificial aplicada a los sistemas productivos agrarios.

El próximo 9 de julio se abordará el papel que pueden desempeñar las cooperativas como impulsoras de la transformación digital. Un webinar «específico», señala la organización, en el que Cooperativas Agroalimentarias de España expondrán la situación actual y detallarán ejemplos puestos en marcha en sus empresas.

Tras el respiro vacaciones de agosto, será en septiembre cuando vuelvan los actos preliminares. La Etsiam de la Universidad de Córdoba coordinará entonces un webinar dedicado a ‘Innovación y Formación en el sector AgTech’, dos de los elementos «sustanciales» para avanzar definitivamente en la transformación digital del sector, señalan los organizadores. Y en octubre, COAG centrará la atención en la configuración de un código de conducta para el intercambio de datos agroalimentarios en España. El objetivo es optimizar los beneficios potenciales de dicho intercambio "con normas justas y transparentes", pero también responder a las dudas que plantea "la privacidad, la protección de datos, la propiedad intelectual, las relaciones de confianza/poder, el almacenamiento, la conservación o la seguridad".