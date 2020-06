Unizar pone en marcha una estación de recarga con energía fotovoltáica

La Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una instalación para la recarga de vehículos eléctricos apoyada con energía fotovoltaica en el edificio Ceminem del campus Río Ebro, una instalación que permite la carga de dos vehículos al mismo tiempo conectándose a la red eléctrica.

La instalación, diseñada y gestionada por la start up de la Universidad de Zaragoza Energy On Site Plus, consta de dos fases: una estación de recarga de doble toma (7,2 kW) para vehículo eléctrico en carga lenta o semirápida en corriente alterna y una instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo conectada a la red de baja tensión del edificio.

El proyecto es fruto de la colaboración de Energy On Site Plus con el Grupo de Sistemas de Información Avanzados, coordinado por el Javier Zarazaga-Soria, adscrito al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), en el marco de un acuerdo gestionado por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad, informan fuentes de la institución académica.

Además se ha trabajado con el Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura para cumplir como una actividad más relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tiene la Universidad de Zaragoza.

El objetivo del proyecto es la optimización de la gestión de la recarga de los vehículos eléctricos apoyados con energía fotovoltaica para la planificación inteligente de la autogeneración eléctrica.

Para ello, se estudian los patrones de comportamiento de los usuarios que actualmente se están recopilando a través de los dispositivos, es decir, el uso que se le da al vehículo, el tipo y cuantía de la recarga y las horas pico de demanda creando unos modelos inteligentes y sostenibles que permitirán un ahorro económico al usuario.

Según explican dsde Energy On Site Plus afirma, "lo que se busca es empoderar al consumidor para que elija el momento y tipo de recarga que le resulta más beneficiosa, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo 2030 ya que se impulsa la utilización de la energía limpia en medida de lo posible".

La segunda fase del proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de una planta fotovoltaica en la cubierta del edificio que actualmente se está ejecutando, una instalación que funcionará en régimen de autoconsumo abasteciendo a los consumos del edificio y conectada a la estación de recarga de vehículos eléctricos.

Con esta segunda fase contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Zaragoza, ya que se produce, gracias a la energía del sol, 17,4 MWh/ año (equivalente al consumo eléctrico de siete unifamiliares en un año).