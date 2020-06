Maru Díaz: "Cuando la derecha está tan fuerte, los progresistas tenemos que entendernos"

Diez días han pasado de su estreno en el cargo. ¿Sabe ya qué papel desempeñarán su rival Itxaso Cabrera y su antecesor Nacho Escartín?

Tenemos un largo verano por delante y creo que tomar medidas precipitadas hubiera sido erróneo. He querido aprovechar el verano para poder tener conversaciones calmadas.

¿Ha hablado ya con ellos?

Han sido conversaciones muy cordiales, pero sin hablar de su nuevo papel.

¿Figura entre sus prioridades lograr que cicatricen las heridas?

Tenemos que conseguir que todo el mundo se sienta cómodo. La militancia ha hablado.

Desde sus inicios en Podemos Aragón, el partido ha pasado de 14 diputados en las Cortes a solo 5. ¿Qué ha ocurrido?

Hay muchos factores que nos llevaron a ese resultado, errores propios y una coyuntura política compleja. Uno de ellos fue no entrar en el Gobierno la legislatura pasada y no ir con otras fuerzas políticas también nos restó votos. Y no hay que olvidar el aumento de la ultraderecha de Vox, que redefinió el escenario.

¿Confía en recuperar los apoyos ahora que sí son gobierno?

Lo que determinará si sumamos más apoyos o no es si nos ven capaces para mejorar su vida.

¿Qué hará en los casos en los que la acción del cuatripartito choque con el ideario podemista?

Lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos un programa claro pero también un acuerdo de Gobierno que hace que haya cuestiones sobre las que vamos a tener discrepancias con otras fuerzas políticas y la clave es no ocultarlas, y no lo hemos hecho en ningún momento. Podemos no renuncia a sus ideas. Nos toca a todos ceder en algunas cosas.

¿Qué alianzas espera tejer con otros partidos de la izquierda?

Agradezco que por fin en Podemos tengamos tres años por delante sin elecciones a la vista, porque a veces es difícil llegar a acuerdos cuando las elecciones son en seis meses. Creo que cuando la derecha está tan fuerte tanto en las calles como en las instituciones, todos los que nos llamamos progresistas y demócratas tenemos que bajar el listón de las expectativas e intentar entendernos porque hace falta un frente fuerte ante estas nuevas políticas que aparecen.

¿Habrá acercamiento a IU?

Lo va a haber, pero sería precipitado hablar de elecciones cuando faltan tres años. Hay que favorecer las relaciones con las fuerzas de la izquierda, toca dialogar más. Sí pongo en valor Unidas Podemos como referente estatal, que es una buena forma de cómo se tienen que hacer las confluencias.

¿Es Zaragoza una de las plazas que quiere recuperar?

Sin lugar a dudas. Es una de las plazas en las que nos gustaría estar y gobernar. Uno de los retos tiene que ser devolver Zaragoza a las fuerzas progresistas.

¿Se arrepiente de haber roto la alianza con ZEC?

Sirve de poco hacer política retroactiva. Hay que aprender de los errores, y nos toca pensar en confluencias en las que todas las fuerzas nos sintamos cómodas, que no se pierda la referencialidad de los partidos, pero que seamos capaces de llegar a acuerdos.

¿Cree entonces que fue un error?

No sirve de nada mirar hacia atrás.

Usted ha pasado de ser una errejonista confesa a la candidata oficialista. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?

Cuatro años. Es más que suficiente. El mayor error de este partido ha sido no entender que después de las primarias uno ya no forma parte de los equipos con los que se presenta, sino que volvemos a ser todos Podemos.

Tras la combativa relación de su antecesor con Madrid, ¿cómo se plantea actuar ahora?

He defendido durante la campaña que no tenemos que entrar en guerras internas porque nos desgasta como formación. Las discrepancias con el partido deben hablarse en los órganos correspondientes. Toca un poquito más de unidad para ser un partido fuerte.

Gobierna con el PAR desde hace un año. ¿Los roces han sido menores de lo esperado?

Ha habido roces, pero suceden donde corresponde: dentro de los consejos de gobierno, en las reuniones del cuatripartito. Ahí hemos discutido muchísimo, y también hemos sido capaces de ceder y llegar a acuerdos.

También convive con CHA. ¿Ve posible un acercamiento?

Dialogamos casi a diario. Los cimientos de una buena relación ya están asentados para, por lo menos, poder hablar con honestidad el día de mañana.

¿Cómo valora la crispación que se ha vivido en el Congreso?

No me gusta que algunas fuerzas de la oposición utilicen el Parlamento como acicate dando lecciones cuando todos sabemos que si hubieran gobernado no hubieran sabido hacerlo igual.

Que diferencia con Aragón...

Me siendo orgullosa de que en nuestra tierra estemos siendo capaces de bajar el ruido. La ciudadanía lo que quiere es que las fuerzas políticas lleguemos a acuerdos en pos de sus necesidades y aquí se está demostrando.

Al buscar apoyos para aprobar los presupuestos del Estado, ¿hacia dónde debe mirar Pedro Sánchez, a los independentistas o al centro-derecha de PP y Cs?

Tuvimos una mayoría para sustentar la investidura que deberíamos intentar repetir. Me gustaría que aquellas fuerzas que entendieron que el mejor gobierno posible era el de coalición entendieran ahora que necesita un presupuesto para salir adelante.

¿Se deberían haber suspendido las marchas del 8-M para evitar contagios por la covid?

Me parece que detrás de las críticas al 8-M hay un ejercicio de machismo encubierto, porque hubo partidos que no se señalan, mítines, congresos de Vox, fiestas, discotecas, y solo se señala a una manifestación.

¿Quiénes van a ser sus personas fuertes en el núcleo duro de Podemos Aragón?

Hay compañeros que me han acompañado hasta aquí como Fernando Rivarés, Marta de Santos, Carlos Arroyos.

¿Cuáles son los principios que deberá defender el portavoz de Podemos en las Cortes?

La importancia de ser un partido útil dentro de los gobiernos, la recuperación de los derechos básicos, de los servicios y un aumento de la justicia social.

¿Cuándo tomará la decisión?

Durante el verano. En las primarias el ambiente es complicado. Había que bajar el tono y, si toca hacer la transición y cambiar, poder hablar con calma.

¿Cómo valora el papel realizado Escartín como portavoz?

Ha sabido defender las posiciones y tener buenos debates en las Cortes. Ha hecho un buen trabajo.