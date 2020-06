Familiares del primer aragonés fallecido por covid-19: "El homenaje es algo especial y ayuda a superar el duelo"

Carlos e Irene, hijo y nieta de Guillermo Aranda, el primer fallecido por covid-19 en Aragón, participaron el sábado en el acto en representación de todos los seres queridos de las víctimas que han muerto en Aragón durante la pandemia del coronavirus. Otro de sus nietos, Adrián Aranda, puso voz al sentir de la familia: "Es un homenaje especial y emotivo para el conjunto de todos los aragoneses". Respecto al acto celebrado ayer en muchos de los municipios de la Comunidad, destacó que "ayuda a superar el duelo".

Guillermo tenía 87 años y era vecino de Sierra de Luna. Falleció el 6 de marzo en el Hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial), cuando todavía no se conocía bien el virus y solo había ocho casos confirmados en la Comunidad. "Fueron unos días muy duros", recuerda Adrián, que no se contagió a pesar de haber estado en el hospital con su abuelo. La covid-19, sin embargo, sí infectó a su abuela y a su tío, que requirieron ingreso unas dos semanas. "Tenemos un negocio y no sabíamos si podíamos abrir, porque estábamos esperando resultados. Fueron dos o tres semanas horribles por la incertidumbre. Al ser el primero que falleció se juntaba el miedo por el contagio con el desconocimiento. Lo veíamos todo muy negro. Fue duro por el tema familiar y laboral". Hoy, afortunadamente, se encuentran bien.

Aquel 6 de marzo todavía no se había decretado el estado de alarma, pero ya no pudieron organizar un funeral en memoria de Guillermo. "Incineramos sus restos y ahora la intención de la familia es celebrar una despedida digna y poder darle sepultura".