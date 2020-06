La Central Térmica de Andorra quema sus últimas toneladas de carbón en la cuenta atrás para el cierre

La Central Térmica de Andorra vive sus últimos días de actividad antes de que el martes 30 de junio eche el cierre definitivamente. Entonces comenzarán las tareas previas a las propias del desmantelamiento, paso en el que se está trabajando en adjudicar los trabajos pero que no será posible dar hasta que el ministerio de Transición Ecológica firme la autorización de cierre. "Nos retrasa todos los planes, desde comenzar con esas labores en las que ye se emplearía a gente, hasta el plan de la compañía con las renovables. No obstante, confiamos en tenerlo pronto", dijo el director de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, Junto al director de la Central Térmica, Mariano Lacarta, visitó este viernes las instalaciones en las que se queman las últimas toneladas de carbón. Desde la Térmica insisten en que este es un punto y seguido. Una transición hacia una nueva vida. "Pensamos que no cerramos una etapa sino que abrimos otra que también creará empleo en el territorio con las energías renovables, por eso, hay nostalgia por un lado pero por otro, ilusión", señaló el director de la planta.

Endesa presentó un plan de acompañamiento voluntario a este cierre en el que prevé la inversión de unos 1.500 millones de euros. Quieren seguir estando en la zona y quieren estarlo, dicen, con mano de obra local. El lunes comienza el primero de los tres cursos que Endesa oferta para desmantelamiento, montaje de placas solares y mantenimiento. Los trabajadores, tanto los directos como los indirectos de las subcontratas, piden mayor concreción en este sentido ya a estas alturas todavía no saben cuántos de ellos seguirán teniendo empleo. Han convocado a toda la ciudadanía a que se sumen el martes 30 a las 13.30 a la concentración en las puertas de la Central. Arroparán el último cambio de turno y reivindicarán sus cuestiones laborales de futuro.

Del apagado de la Central están pendientes los regantes de la cuenca del Guadalope. "Hemos hablado con ellos en varias ocasiones como miembros del sindicato que somos y les hemos planteado varias opciones que deben estudiar", dijo Montaner. La central seguirá quemando, al menos, durante el fin de semana para dar salida a entre diez y quince toneladas que quedaban almacenadas en la campa.

Plan de futuro de Endesa en Andorra

En paralelo a la solicitud de cierre, Endesa presentó de forma voluntaria un Plan de Futuro destinado a compensar los efectos del cierre a través de diversas medidas concretas para promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en la zona de la central.

El Plan de Futuro incluye la recolocación de los 153 empleados de la central, así como dar total prioridad a la contratación de trabajadores de las actuales empresas auxiliares para el desarrollo de las actividades de cierre y desmantelamiento de la planta, que se prolongarán durante un periodo aproximado de entre 4 y 6 años, y que generarán alrededor de 130 empleos.

A los empleados de la central se les están ofreciendo recolocaciones, de manera personalizada, en distintos puestos de trabajo de la compañía según sus funciones, siempre teniendo en cuenta la proximidad geográfica a su actual entorno laboral.

Los trabajadores de las empresas contratistas tendrán la oportunidad de realizar cursos de formación tanto para sumarse a esos trabajos como para poder ser contratados en las nuevas instalaciones renovables que la empresa desarrollará en la zona. Hasta el momento se han realizo seis cursos relacionados con el montaje de paneles solares y de supervisión, operación y mantenimiento de parques eólicos. El próximo lunes 29 de junio comienza una formación dirigida a 50 alumnos, para trabajos relacionados con el desmantelamiento de la central.

El Plan Futur-e de Endesa prevé una inversión de 1.427 millones de euros y tiene como objetivo final la construcción de 1.725 MW de potencia, de los que cuales 1.585 MW corresponderán a plantas fotovoltaicas y 140 MW a parques eólicos. Adicionalmente, se instalarán 160 megavatios de almacenamiento en baterías. El proyecto, que se ha diseñado en tres fases, finalizará en 2026.

La realización de estas instalaciones generará 4.014 empleos en la etapa de construcción y 138 empleos durante más de 25 años en las actividades de operación y mantenimiento de las plantas.

La primera fase, que se iniciará en enero 2021 y finalizará a principios de 2022, contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW (presentado a tramitación administrativa), que se construirá dentro del perímetro de la actual central térmica, y la construcción de un parque eólico, de 49,4 MW de potencia (presentado también a tramitación administrativa), que se instalará en el término municipal de Ejulve.

La segunda fase prevé impulsar 235 megavatios de energía solar fotovoltaica y 54,3 MW de almacenamiento en baterías, y se instalará en gran medida dentro del perímetro de la actual central térmica. Se desarrollará a lo largo de 15 meses, entre marzo de 2022 y junio de 2023.

Para las dos primeras fases, Endesa ya posee punto de conexión, mientras que la tercera fase –de 1.390 megavatios–, depende de la asignación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de la capacidad de evacuación de la central térmica de Andorra.

En la mencionada tercera y última fase, que se iniciaría en mayo de 2023 y finalizaría a principios de 2026, se construirían 1.300 MW de potencia fotovoltaica, 90 MW de energía eólica y 105 MW de almacenamiento en baterías. La potencia asociada a estas fases se construiría en terrenos de los términos municipales de Andorra, Alcorisa, Alcañiz, Calanda e Híjar.