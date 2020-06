En Daroca la comida también "entra" por el oído

El modesto Bar Daroca, situado en la plaza de Santiago, 2 de la cabecera comarcal y abierto desde hace tres años, ha tenido que adaptarse –como tantos otros- al contexto actual. Con vistas a seguir las recomendaciones para frenar la expansión del covid19, este establecimiento para evitar las cartas con todas sus especialidades en papel ha decidido adaptar el listado a una versión disponible a través de un código QR que también está adaptada para aquellas personas que tengan problemas de visión.

"No entiendo cómo no lo ha hecho todo el mundo”, reconoce la gerente del local, Begoña Navarro. En su caso, era consciente de que los códigos QR son gratuitos pero ha preferido tenerlos adaptados para todos los clientes: “Hay que tener en cuenta que puede venir cualquiera y que si podemos facilitar las cosas, pues mucho mejor”, sentenciaba. Además, este código, desarrollado por la empresa Equalitas Vitae, reproduce la carta en audio y también es útil para personas mayores que no se manejan bien con la lectura en la pantalla del teléfono.

Esta adaptación a la nueva situación ha supuesto una inversión de tiempo y dinero pero Navarro remarca que “merece la pena” porque “no sabemos durante cuánto tiempo se va a mantener esta situación”. En este punto, anima a que más bares y restaurantes se sumen a esta iniciativa.

Desde el Departamento de Turismo de la Comarca Campo de Daroca, detallan desde la institución en un comunicado, se han facilitado carteles informativos para clientes y profesionales en los que se especifican las pautas de desinfección que ya se llevan a cabo, así como las recomendaciones para los usuarios. Los diferentes establecimientos hosteleros y de restauración ya se han ido sumando, explican, a la normativa sanitaria.