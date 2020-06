La evolución de las especies, en un juego de realidad virtual con toque aragonés

Laia Alegret, profesora e investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza, ha colaborado en la creación de un juego online de realidad virtual para enseñar paleontología. El juego ofrece un recorrido de millones de años a lo largo de la historia de la vida. Sin necesidad de viajar físicamente, permite visitar y observar a un detalle sin precedente yacimientos de fósiles y afloramientos geológicos de todo el mundo.

A través de realidad virtual, explora los ambientes del pasado y analiza los caracteres que han ido heredando diversas especies actuales de sus ancestros a lo largo de millones de años, mostrando qué caracteres han llevado a los distintos grupos del pasado a extinguirse, o a sobrevivir. Todo ello en una plataforma digital atractiva y adaptada a varios niveles, para educar a través de la exploración.

El proyecto fue financiado con un millón de dólares por el Instituto Médico Howard Hughes en colaboración con NASA, NSF (Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos), la Fundación Bill y Melinda Gates, y la Universidad Estatal de Arizona.

Desde 2015, Laia Alegret ha colaborado con el centro ETX (Education Through Exploration) de la Universidad Estatal de Arizona en la creación de este producto de aprendizaje, desarrollado íntegramente en inglés, dirigido a estudiantes de titulaciones universitarias en ciencias (geología, biología, química, etc.). “Queríamos emplear un lenguaje sencillo para que sirviera como recurso para los estudiantes de los primeros cursos universitarios” afirma Alegret, “pero no esperábamos que se empleara también en cursos pre-universitarios de institutos, entre los que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos”. “Su uso está tan extendido, que recientemente la cadena americana CBS se hizo eco de este juego virtual en sus noticias nacionales”.

El alumno aprende explorando a través de este recurso de realidad virtual de libre acceso, y comprueba lo aprendido con cuestionarios de varios niveles. Esos cuestionarios pueden ser empleados por los docentes en la evaluación de sus asignaturas oficiales mediante subscripción de sus instituciones.

Tras seleccionar una especie actual, el juego nos traslada a su ancestro más antiguo de hace 350 millones de años, y a partir de allí se van superando distintas pruebas para seguir la línea evolutiva que ha dado origen a la especie actual. Hay múltiples opciones, y no siempre la línea evolutiva elegida lleva a la especie actual, por lo que se puede jugar durante horas. La línea más directa lleva unos 45 minutos.

Entre las múltiples opciones del juego, se incluye la visita a lugares geológicos de referencia a través de excursiones virtuales de inmersión, donde un científico explica distintos aspectos sobre el terreno. Para ello se capturaron imágenes esféricas y fijas (datos Gigapan de alta resolución), videos e imágenes aéreas, y se elaboraron contenidos científicos y didácticos.

Entre otros lugares de importancia geológica mundial situados en África, América o Europa, se encuentran los afloramientos de Zumaia, en la costa vasca.