La DGA destinará 510 millones del presupuesto para reactivar la economía

El Ejecutivo autonómico activará 510 millones de euros del presupuesto de 2020 para impulsar la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad, que nació como un instrumento para combatir los efectos de la crisis provocados por la pandemia del coronavirus.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley que recoge las medidas "urgentes y extraordinarias", en palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán, para potenciar las acciones, acelerar la recuperación, ofrecer liquidación para las empresas y garantizar la agilidad de la Administración. Lambán ha asegurado que se ponen así en movimiento 510 millones de euros, asignados al cumplimiento de las distintas medidas incluidas en la estrategia que aprobaron todos los grupos excepto Vox. "Son medidas -ha dicho- relacionadas con una administración proactiva. Espero que a fin de año acabemos un proyecto con medidas de apoyo a los sectores más castigados por la pandemia: autónomos, comercio, turismo...". De hecho, a la hora de priorizar se ha tenido en cuenta las conversaciones con los líderes de la oposición.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha recordado que ante la emergencia sanitaria y social "el presupuesto dejó de existir por dos razones": "Buena parte de las partidas se tuvo que destinar a gasto covid y la caída en los ingresos por tributos y tasas hacían que muchas de las obras pintada en el presupuesto no tenía financiación".

En concreto, Pérez Anadón ha puntualizado tres "grandes pilares": "Generar liquidez, simplificar y acelerar las tramitaciones y reactivar la inversión". Las líneas de activación más destacadas en la estrategia apuesta por proyectos como Amazon, Guissona o la rehabilitación de la estación ferroviaria de Canfranc. Cobran especial interés la mejora de infraestructuras viarias, que concentran una inversión de 40 millones, el desarrollo de vivienda (20 millones), las infraestructuras de depuración (7 millones), o la construcción de equipamientos educativos (31 millones) o sanitarios (7 millones).

"La responsabilidad individual es fundamental"

Javier Lambán ha apelado este miércoles a la "responsabilidad individual" de los ciudadanos y abrió la mano a "seguir actuando con contundencia". Respecto a las cuatro comarcas "Sería fundamental para evitar males mayores que se dejara claro que este problema no afecta a Aragón, sino que afecta a tres comarcas de Huesca y una de Zaragoza". "No merma la seguridad sanitaria de las principales zonas turísticas, que está en perfecto estado de revista. Se trata de no añadir problemas a los que ya existen", ha dicho.

Además, respeto a los temporeros, el colectivo más afectado por los últimos rebrotes detectados, Lambán ha puntualizado: "Vamos a intentar que no signifique ni el más mínimo repunte de xenofobia. Si no fuera por estos trabajadores, la economía de la fruta sería inviable. No se trata de demonizar a este sector económico". Y ha señalado que "otra cosa es que se tomen medidas, como el Gobierno de Aragón ya había hecho".

Por su parte, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha reconocido que "de momento no es necesario" plantear el estado de alarma para las cuatro comarcas más afectadas por los rebrotes (Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo Aragón-Caspe): "En Salud Pública manejamos varios conceptos, como la prevención, la precaución y la proporción". Es decir, dijo, "las medidas que adoptemos guarden proporcionalidad con el problema que queremos resolver". De manera que, con la situación adoptada, se pueda contener la situación "en unos días", con absoluta colaboración "de los compañeros de Salud Pública de la Generalitat". "En estos momentos no hay intención de plantear dar un salto cualitativo hacia el estado de alarma", concretó. "Quizá la discrepancia normativa está en cuando no estamos hablando de confinamientos individuales o de grupos, sino de adoptar medidas restrictivas de movimientos de salida y entrada a territorios mayores. Ahí es donde probablemente entendemos que haya que llegar a consensos".