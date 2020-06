Un par de bicis y pueblos despoblados de Huesca, el plan de dos emprendedores aragoneses

Pedro García y Marcos Rupérez son dos jóvenes aragoneses, de 21 y 35 años, respectivamente. Pedro todavía es estudiante de marquetín y Marcos es ingeniero industrial, ambos emprendedores. No son de la misma generación ni tienen el mismo perfil profesional, pero comparten el interés por el medio rural y su apuesta tecnológica en esas zonas. "Sinceramente, creemos que otra forma de desarrollo del mundo rural es posible", defienden. Con esa premisa han diseñado un proyecto: B-Rutal. "Nuestro objetivo no es solo promocionar y dar visibilidad a estas zonas, sino nutrirnos de sus virtudes. Y tratar de lanzar proyectos de emprendimiento en dichas zonas", añaden.

Fernando Fernán Gómez escribió 'Las bicicletas son para el verano' y ellos se han tomado el título al pie de la letra para afrontar esta iniciativa. Las primeras pedaladas las darán en los meses de julio y agosto por las localidades más despobladas de la provincia de Huesca, un itinerario de 1.000 kilómetros que se traza sobre sus diez comarcas. "Hemos decidido conocer y mostraros las zonas más recónditas, más despobladas y menos visitadas", señalan.

Provistos de dos bicicletas con placas solares, como fuente de energía para cargar los equipos de vídeo con los que van a documentar su periplo, partirán de Zaragoza el 20 de julio y regresarán el 20 de agosto. En cada ayuntamiento o establecimiento por el que pasen pedirán un sello, de tal forma que dibujen la vida de parte del Aragón despoblado.

Pasaporte que llevarán los dos jóvenes emprendedores por su periplo por Huesca. B-Rutal

"Todo emprendedor busca problemas y si no los busca no es emprendedor”

Apuestan por las dos ruedas porque las bicis son un transporte sostenible, lo que consideran "un hecho y una necesidad". Además, sostienen que el ritmo "más lento" que les otorga este medio se traduce en "más cercanía" para conocer las realidades de los pueblos. "Hablaremos con los alcaldes, con los vecinos… - explica Rupérez, por cierto, uno de los padres del primer coche eléctrico para el Rally Dakar – y de esta forma también conoceremos las vivencias que existen”. En cualquier caso, aclaran que no buscan la “denuncia”, sino poder aportar su granito de arena. "Todo emprendedor busca problemas y si no los busca no es emprendedor", manifiesta Marcos. Son francos: "No conocemos el medio rural porque no hemos vivido allí, y miente quien diga que lo conoce sin haber residido ahí". No obstante, no lo descartan, ya que esa es una de las ideas: encontrar un lugar donde tal vez establecerse en un futuro.

Dos jóvenes aragoneses recorrerán la provincia de Huesca en busca de un lugar donde emprender.. B-Rutal

Tienen un recorrido planificado, aunque no definitivo. "Es flexible, si encontramos algo mejor, no dudamos en cambiarlo, pivotaremos también en función de las nuevas paradas porque estamos abiertos a que nos propongan visitarles", añade este ingeniero industrial. Intentarán encontrar alojamiento en los pueblos que visiten y lo promocionarán en las vías de que dispongan, como sus redes sociales o las conexiones por radio. Si no es así, dormirán en la tienda de campaña. Siguiendo la estela de algunas localidades aragonesas, se plantea el supuesto de encontrar viviendas para que se establezcan nuevos moradores, una oportunidad que no dudan en promocionar.

De esta forma, "lo que empezó siendo una idea de verano se ha materializado en un proyecto con varios agentes que pueden replicar otras personas", plantea Marcos. En la actualidad buscan patrocinadores -ya tienen algunos casi cerrados- y también personas que colaboren con 15 euros, la idea es que sea a cambio de lotes de productos de las empresas que financien. Lo recaudado se utilizará para sufragar parte de lo adquirido en cuanto a material para documentar el proceso. "Se hará de todas las formas, depende de lo recaudado será de más días o menos”, expone Rupérez. "Tiene más profundidad de lo que parece", avisa, ya que no descartan que este proyecto condicione su vida.

"En esta época, de coronavirus, las ciudades han perdido su valor, se ha comprobado que en los pueblos”

La esencia de B-Rutal nació hace tiempo, pero afloró en plena pandemia, aunque no ha sido el detonante. "En esta época, de coronavirus, las ciudades han perdido su valor", concluye Rupérez.