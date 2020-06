Olona pide abandonar la vía judicial en las obras hidráulicas con malestar entre los regantes

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, pidió ayer abandonar la vía judicial para buscar soluciones a los conflictos hidráulicos abiertos en Aragón. Aseguró que las infraestructuras pendientes del Pacto del Agua son "fundamentales para el futuro inmediato de la Comunidad" y reivindicó "la máxima ambición" para alcanzar el mayor grado de consenso. Pero la constitución de la Mesa del Agua, a la que estaban llamados partidos políticos, regantes y ecologistas, entre otros, evidenció ayer las discrepancias entre el Gobierno y los regantes del Alto Aragón. Su presidente, César Trillo, que acudió en calidad de máximo representante de la Federación de Regantes del Ebro, subrayó que no iba a apoyar nada que tuviese que ver con alternativas a Biscarrués.

Reiteró incluso que abandonaría la sala en el momento en que se empezase a hablar del asunto, pero no hizo falta, ya que en esta primera sesión se acordó únicamente creación de la ponencia que dará forma a la Mesa de Diálogo, que estará presidida por Eugenio Nadal, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y constará de 11 miembros.

La legislatura como plazo

No trasladó el Gobierno de Aragón ninguna propuesta concreta. Tampoco se marcó plazos, más allá de decir que esta cuestión tendría que quedar resuelta esta legislatura. "No cabe esperar que hoy se tomen decisiones de naturaleza hidráulica. Será un proceso largo y complejo", advirtió Olona. La prioridad ayer, aseguró el consejero, era "suavizar" las posturas de partida, "facilitar el diálogo" y crear las condiciones que permitan alcanzar un acuerdo. "Si estamos hoy aquí es porque los del 2008 no fueron suficientes donde no se alcanzó el consenso", dijo.

El objetivo último será elevar al Gobierno central un consenso para que los conflictos abiertos pasen a ser posiciones unánimes.

Podemos y CHA, los socios que más recelos habían mostrado ante la posibilidad de que solo se hablase de Biscarrués, valoraron "positivamente" el encuentro. Gustó que Olona asegurase que la Mesa se constituía "sin ningún presupuesto adicional" y que las partes se abriesen a la mediación.

"Aragón debe prepararse para adaptarse al contexto de cambio climático, y esta Mesa debe ser una oportunidad para adaptar la política hidráulica a esta nueva realidad", apuntaron desde la formación morada, antes de recordar que, sin consenso, la Comunidad "siempre sale perdiendo". Por su parte, el presidente de CHA, Joaquín Palacín, se mostró "contento" por el hecho de que se vaya a hablar de todo. "Siempre hemos defendido que fuera un folio en blanco, que se tratasen los conflictos y los regadíos, pero también las reversiones. Era necesario que lo fuera para avanzar", manifestó.

En esta línea, el portavoz de SEO/BirdLife, Luis Tirado, reconoció que hay "posturas contrastadas evidentes" e incidió en que, cuando hay un conflicto, se necesita "la parte profesional de la mediación". En su opinión, el consenso sí es posible. "Ante el cambio climático, vamos a tener que encontrarnos. Es obligatorio, una responsabilidad por el futuro de Aragón", agregó.