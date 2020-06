Felipe Faci: "Si hay varios contagios en un colegio, la actividad se suspenderá 14 días"

La propuesta de Aragón para el próximo curso –que difiere de la ministra Celaá– es un metro de distancia y sin mascarilla. ¿Se puede garantizar la seguridad de alumnos y docentes?

Estamos trabajando con la normativa vigente, que habla de metro y medio de distanciamiento social y, en aquellos casos en los que no se pueda cumplir, habrá que implantar medidas de carácter sanitario. Hay otros criterios –como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS)– que se centran en un metro y que podríamos considerar que son suficientes;pero en este momento el protocolo de un metro no existe. El ministerio pasó un documento que incluía ratios imposibles para garantizar el inicio de curso con normalidad, pero si que abordaba la creación de grupos aislados. Y eso es con lo que estamos trabajando: grupos burbuja en los que no habrá distancia.

¿En todos los cursos educativos?

Sería hasta los 8 o 10 años, que es cuando los alumnos tienen menos autonomía. En el resto de etapas educativas, para garantizar la presencialidad, habrá que adoptar medidas de distanciamiento y, cuando no se puedan cumplir, habrá que implantar medidas higiénicas, entre ellas, la mascarilla. Estamos abocados a vivir con ella.

¿Cuántos niños habrá por aula?

En los grupos burbuja se mantendrán las ratios que existen actualmente. En tres años, en casi todas las zonas de Zaragoza, tenemos ratios de 19 o 20 alumnos. Solo en el sur habría superiores y, por lo tanto, no descartamos desdoblar aulas. Se haría para mejorar la habitabilidad de las instalaciones. En todos los colegios nuevos tenemos aulas de 60 metros, en las que perfectamente puedes escolarizar a 23 o 24 alumnos guardando la distancia y luego existen espacios alternativos.

¿Y en secundaria?

En secundaria las ratios de referencia pueden ser más elevadas, con 27 o 28 alumnos por aula. Hay que tener en cuenta que los grupos que superan los 22 estudiantes se desdoblan en más de la mitad del horario. Son siete horas por grupo en el desdoble de las materias troncales. En un instituto con cinco grupos son 35 horas y, por lo tanto, se puede hacer una clase adicional y garantizar una ratio más baja todo el horario. La instrucción que vamos a enviar es que en aquellos donde la ratio supera los 22 alumnos, las horas de desdoble o refuerzo se utilicen para generar un nuevo grupo. Si no se puede, utilizarán mascarilla.

¿Cómo se actuará si se confirma un contagio?

Estamos elaborando un plan de contingencia donde se contempla cualquier situación. Si un familiar de un niño contrae la covid, ese niño se quedará en su casa 14 días y se controlará al resto del grupo. Si se produce en varios cursos o grupos de un centro, habrá que suspender la actividad durante 14 días. Desde 2016, en Aragón hay un protocolo por el que todos los colegios e institutos tienen asignado un centro de salud y ahora es más importante que nunca que los centros educativos tengan prioridad respecto a la atención médica.

¿Se contratará a más docentes para conseguir estas ratios?

Lo que no es sostenible porque además no garantiza la presencialidad de todos los alumnos es hablar de ratios de 15 menores en el aula. No nos estamos planteando tomar decisiones de trabajar con ratios bajas que no son sostenibles desde el punto de vista de la organización del curso escolar. Requiere una ingente inversión en recursos humanos que no estamos en disposición de asumir y no creemos que se corresponda con el resultado que se pretende alcanzar. Evidentemente sí que vamos a contratar más personal para las medidas de refuerzo que consideremos necesarias. El programa voluntario de 1º de la ESO se basa en tener 20 estudiantes por aula.

¿Cuántos profesores más habrá?

Depende de cuántos centros se sumen a este plan de refuerzo, los grupos que podamos desdoblar... No los tenemos todavía cuantificados porque tenemos que organizar la planificación del curso escolar.

¿Cuánto cuesta un profesor?

En función del cuerpo, rondará los 35.000 o 40.000 euros, con seguridad social y Muface incluidos. No tengo el cálculo exacto.

¿A qué se dedicarán los fondos covid para la enseñanza?

A las medidas de carácter sanitario: recursos humanos, adaptación de espacios, alza de los costes de contratos de servicios en vigor...

¿Cómo serán los recreos en esta nueva normalidad?

Vamos a ver cómo lo plantea cada centro en función de sus espacios. Habrá que diferenciar los de infantil de los de primaria, algo que ya ocurre en los colegios de menos de 15 o 20 años. Luego está el comedor escolar, donde hay que mantener ese aislamiento. Una de las alternativas es la comida en el aula cuando no se pueda organizar de otra manera. El grupo burbuja tiene que funcionar tanto en el recreo como en el comedor. También trabajamos por mantener todas las rutas de transporte.

¿Por qué no se regresó antes al colegio?

Estábamos a tres semanas de finalizar el curso y al estar todavía en estado de alarma habríamos tenido que adoptar ratios más limitadas y compatibilizar la enseñanza presencial y a distancia. Lo más prudente era terminarlo como estaba y no probar aventuras que difícilmente iban a prosperar. Creo que lo hemos acabado bien. Ha supuesto un esfuerzo a las familias que ya se han reincorporado a su puesto de trabajo y han tenido problemas de conciliación, pero algunas tampoco creían que fuera el momento adecuado para llevar a sus hijos al colegio.

Tras esta experiencia, ¿se impulsarán las nuevas tecnologías?

Se seguirá impulsando que se usen las herramientas tecnológicas y yo aspiro, personalmente, a que alguna vez se utilice el móvil con total normalidad como herramienta tecnológica.

La covid-19 no solo ha afectado al curso, también ha parado las obras educativas en marcha.

Ha habido un parón porque se han suspendido los plazos hasta hace unos días. En el momento en el que se han levantado los plazos, nosotros hemos iniciado la tramitación de estos expedientes y en algunos casos habrá que adoptar medidas excepcionales. Tendremos que colocar aulas prefabricadas. Las colocaremos sabiendo que las obras se finalizarán cuanto antes, por lo que seguiremos trabajando en todos los colegios del sur de Zaragoza, pero también en María de Huerva y otros espacios. Ahora tenemos en marcha más de 20 millones en obras.

¿Cuántas aulas prefabricadas serán necesarias?

Las mínimas imprescindibles. Entiendo que sea un trastorno para el centro educativo y que para los padres no sea la opción más adecuada, pero a mí no me cuesta hablar de ellas porque significan que hay un proyecto de obra que está en marcha.

Las oposiciones tuvieron que aplazarse. ¿Valora que coincidan las de secundaria y FP con las maestros?

Decidimos aplazarlas y eso significa aplazar el calendario. Es muy complicado unir en un proceso de oposiciones el cuerpo de secundaria con el de primaria. No vamos a plantear que en el proceso selectivo del próximo año convivan ambos. Haremos las oposiciones previstas para el año 2020.