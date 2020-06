"Para nosotros, el ingreso mínimo vital es todo, el único dinero que entra en casa"

Lorena Fernández, vecina del barrio del Actur y madre de tres hijos, forma parte de una de las 1.800 familias que ya tiene confirmado el ingreso mínimo vital. El pasado lunes le llegó un primer SMS del Ejecutivo central y ayer recibió la carta que lo ratificaba. Este mes de junio cobrará 711 euros, una cantidad a la que se le ha restado la prestación por hijo a cargo. Para los siguientes, no obstante, la suma ascenderá hasta los 796,80 euros.

"Para nosotros es todo. Es el único dinero que entra en casa", reconoció. Semanas antes de la crisis del coronavirus tenía previsto abrir un negocio con ayuda de la familia, pero la pandemia, y la falta de acuerdo con el propietario del local, hizo que la idea no saliera adelante. "Ahora estoy en búsqueda activa de empleo, pero estando las cosas como están resulta muy complicado encontrar trabajo", aseguró.

Lorena y su pareja viven en un piso de Zaragoza Vivienda junto a sus hijos de 4, 8 y 10 años. También reciben atención por parte de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

Hasta ahora recibían 730 euros del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), una cantidad que les permitía "cubrir gastos". El problema, apuntó, vendrá a partir de septiembre, con la vuelta al cole de los pequeños, que hará que el desembolso sea mucho mayor.

En su caso, el ‘trasvase’ del IAI al ingreso mínimo vital no ha requerido de "ningún papeleo", ya que, al percibir una prestación por hijo a cargo, el cambio ha sido automático. "Me enviaron un mensaje sin solicitar nada y ya dijeron que recibiríamos una notificación con todos los datos. Nos han dicho que este mes cobraremos los 711 euros de junio, aunque por el momento no sabemos cuándo ni si podremos compatibilizarlos de alguna forma con el Ingreso Aragonés de Inserción", expuso.