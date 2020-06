Los votantes y sus preocupaciones

La crisis económica, el paro, el coronavirus y los políticos son, en este orden, los problemas que más preocupan a los españoles. Deberían tenerlo muy en cuenta quienes solo se leen la intención de voto en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) obviando que, al final, será la gestión de las quejas ciudadanas la que les permitirá conservar su escaño. Con la covid-19 casi bajo control, lejos de un abril de pesadilla con un centenar de aragoneses muertos en tres días, los cañones se imponen a la mantequilla, y la crisis económica preocupa más que la sanitaria. Aseguran el 65,7% de los españoles que este año van a veranear en su casa o en el pueblo, y disparan las alarmas de un sector turístico que agasaja a visitantes alemanes, mientras está en riesgo el mercado nacional.

No están los ánimos para soportar estériles debates políticos en los que gobierno y oposición amagan con tenderse la mano sin tener la intención de apretarla. Ni para escuchar la cantinela de "dos no se pelean si uno no quiere" como si el Parlamento fuera el patio de uno de los colegios cerrados por una pandemia que aún no ha terminado. El rebrote de la covid en Pekín, a tres días de que estrenemos en España la nueva normalidad, lo deja claro.

Aragón, oasis político donde aún es posible cerrar acuerdos, sufre el castigo del desgobierno. Del fondo de 16.000 millones no recibirá ni el 3%. Porque, con pandemia o sin ella, del coste extra que paga la España vaciada y envejecida por los servicios solo se acuerdan en Madrid cuando el Gobierno depende de un puñado de votos. Y son precisamente los de ellos.