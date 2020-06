Los centros de salud empiezan a recuperar la actividad con demoras de hasta una semana

Los centros de salud aragoneses comienzan a recuperar su actividad habitual de manera gradual tres meses después del inicio de una pandemia que obligó a readaptar la asistencia y a limitar el acceso a los ambulatorios, priorizando las consultas telemáticas. Ahora, a una mayor demanda de consultas, a la necesidad de mantener los circuitos diferenciados por la covid y a un aumento de la carga de trabajo por las estrategias de detección y seguimiento de potenciales nuevos casos de coronavirus se suma también el plan vacacional del personal, lo que se llega a traducir en demoras de siete días o incluso más para conseguir cita médica.

De hecho, en algunos centros de Zaragoza, como Ramón y Cajal o Arrabal, la app Salud Informa no ofrece huecos disponibles con determinados facultativos hasta dentro de una semana. Desde el Gobierno de Aragón informaron de que son situaciones "tremendamente cambiantes" incluso dentro de un mismo centro de salud, que pueden estar relacionadas con el hecho de si un médico tiene fiesta. Si el paciente requiere atención urgente, indicaron, podría llamar y pedir consulta con otro facultativo.

Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), explicó que el servicio se está "readaptando" y "se está mezclando un aumento de demanda con una escasez de personal. No hay médicos, algo que llevamos más de diez años diciendo". El problema, añadió, es que los centros de salud "se están saturando": "Determinadas patologías se pueden atender por teléfono, pero requiere aprendizaje". E insistió en que los médicos "piden la autogestión de las agendas".

Profesionales del Arrabal reconocieron también el "colapso" al que se enfrentan: "Estamos arrastrando las demoras de las personas que no han podido ser atendidas en condiciones o no han querido acudir por miedo. Toda la patología que no hemos visto en estos meses anteriores nos viene ahora y nos está colapsando". Y además, dijeron, hay que hacer el doble circuito y la demora aumenta porque las citas "son un poco más lentas" para garantizar que no se acumulen los pacientes en las salas de espera. Los facultativos de este centro, de hecho, atienden a entre 40 y 45 pacientes diarios, de ellos 8 o 10 de forma presencial. A estos se dan cita como mínimo cada 15 minutos.

Programa de vacunaciones

Salud Pública ha dado instrucciones a los centros sanitarios para la progresiva normalización del programa de vacunaciones. Durante las fases iniciales de la pandemia se aplazó y solo se mantuvieron las vacunaciones hasta los 15 meses y frente a dTpa a embarazadas, además de alguna inmunización en circunstancias especiales.

A partir del mes de junio se ha reanudado la aplicación completa del calendario de vacunaciones infantiles y de adultos. Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, recordó que se dejaron de hacer las de 3, 6, 12 y 14 años: "Se están recuperando a buen ritmo y de forma organizada para que nadie corra ningún riesgo, con circuitos diferenciados".

Entre julio y septiembre se completará la campaña de rescate con vacuna tetravalente frente a meningococo iniciada el año pasado, vacunando a los nacidos en 2002, 2003 y 2004. Por otra parte, se reanudará también la vacunación frente a neumococo en la población que cumpla 65 años en 2020.