La QH celebra su 30 aniversario con un programa especial este sábado que se podrá seguir online

La Marcha Cicloturista Quebrantahuesos debía celebrarse este sábado, 20 de junio, pero la situación que estamos viviendo ha obligado a la organización a posponerla hasta el 19 de septiembre. Pero no por ello, se va a dejar de celebrar este sábado el 30 aniversario de la Marcha, con varias actividades y una pequeña fiesta que conforman un programa especial para esta jornada tan señalada en el calendario. Eso sí, todo será sin público, por las medidas de seguridad que hay que cumplir, pero se podrá seguir on line a través de las redes sociales de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos presented by Oakley.

El vicepresidente del Club Ciclista Edelweis, Roberto Iglesias ha explicado que los actos tendrán lugar en la nave del club, pero no serán públicos “porque hay que respetar los aforos, que limitan a unas 15 personas, así como las normas de seguridad”. Se realizarán conexiones con ciclistas, entrevistas virtuales con conocidos ex ciclistas profesionales y grandes leyendas del ciclismo, y gente “que ha hecho importante la Quebrantahuesos”. También habrá una pequeña exposición, “que no se podrá visitar, pero se podrá ver a través de las redes sociales”. Será una jornada de celebración “pero de una manera muy diferente”debido a las circunstancias actuales, añade Iglesias. También habrá sorteos “y mucho más”. Por lo que anima a la gente a seguir esta celebración de manera virtual. Será una jornada cargada de recuerdos, momentos y oportunidades para ganar y aprender.