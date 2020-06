Cita previa, equipos estables y 2 metros para la gestión del banco de libros

Las familias están regresando paulatinamente a los centros para recoger libros y otros enseres que se quedaron en ellos con el cierre de las clases y próximamente comenzarán a devolver el material al banco de libros. El Departamento de Educación ya ha remitido a los centros instrucciones sobre cómo deben llevar a cabo estas acciones: cita previa, equipos estables, mascarilla y dos metros de distancia son algunas de las obligaciones.

Cada colegio –público o concertado– establecerá los periodos y seleccionará al personal que tenga que llevar a cabo la recogida de los libros, aunque se recomienda que el equipo que se encargue de ello sea mínimo y no cambie.

En todo momento deberán mantener una distancia de dos metros y usar mascarilla. Además, se prioriza no compartir bolígrafos ni otros materiales y cuando no exista esta opción, se deberán desinfectar. Habrá un registro diario de las personas que participan, el lugar donde se desarrolla la labor, el grupo al que atienden cada día y las familias que han sido citadas. Solo uno de los miembros de la familia podrá llevar el material al centro y deberá hacerlo tras haber concretado una cita. Los libros no llevarán forro y se recomendará depositarlos dentro de una bolsa. Finalmente se pide que no se entreguen comprobantes y que se usen medios telemáticos.

Vuelta a la normalidad

Muchos de los colegios e institutos de la Comunidad repartieron en meses anteriores el material que había quedado en las aulas. En otras ocasiones, todavía faltaban algunos libros o enseres. Este es el caso de los alumnos del colegio Británico, que estos días están acudiendo al centro para recoger estos materiales. En el Lycée Français Molière se ha estipulado que estas acciones se lleven a cabo a final de mes cuando ya hayan acabado las clases. Cada colegio e instituto, una vez más, se pondrá en contacto con las familias para estipular cuándo se pueden recoger o llevar materiales.