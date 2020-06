La DGA rectifica y permite a los niños de más de 12 años hacer noche en los campamentos de Aragón

Los menores con 12 años o más podrán finalmente pernoctar en las colonias que se celebren en Aragón a lo largo de este verano. Salud Pública y el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) habían establecido los 14 años como la edad mínima para participar en estas actividades pero en la reunión mantenida este miércoles con la Patronal Aragonesa de Empresas de Ocio Educativo (AESERSOC), les han informado que finalmente el límite estaría en los 12 años (nacidos de 2008). Una decisión que mejora la primera posibilidad, pero que aún así deja fuera a los niños de 8 a 12 años, detallaron desde la patronal.

Estas modificaciones se publicarán a lo largo de esta semana y en ellas también se incluirá el aforo de instalaciones y habitaciones. De este modo, cada instalación podrá estar al 75% de su aforo habitual y cada habitación colectiva, al 50%. No obstante, han detallado desde AESERSOC, se permite en una habitación plazas impares no colectivas como una litera y una cama y que haya dos personas para no superar ese 75%. De este modo, entre la litera -con una sola persona- y la cama habrá una distancia de metro y medio.

Los grupos serán de 10 niños por monitor y se tenderá a que sean lo más estables posible, procurando que no interactúen normalmente entre niños de grupos diferentes. De este modo, en el supuesto de contagio, se podría detectar con mayor rapidez y facilitad el grupo que debe ser aislado o controlado.

Todos estos aspectos afectan a las colonias en las que se pernocta en un edificio. En Aragón, independientemente de la edad, continúan prohibidos los campamentos en los que los menores duerman en tienda de campaña.

Ampliaremos información.