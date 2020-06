Ateca destinará 50.000 euros para ayudas a autónomos y pequeñas empresas de la localidad

El Pleno del Ayuntamiento de Ateca acordó por unanimidad establecer una línea de ayudas para autónomos y pequeñas empresas de la localidad que han visto una disminución drástica de sus ingresos durante el periodo de vigencia del estado de alarma y cuyas medidas les "han impedido desarrollar su actividad con normalidad". De esta forma, el Consistorio explica que el importe, 50.000 euros en total, para distribuir en esas subvenciones se detraerá de aquellas partidas de los Presupuestos municipales de 2020, que ya estaban aprobados.

En este sentido, desde los responsables municipales explican que parte de esa cantidad provendrá del coste de algunos actos de las Fiestas de la Virgen de la Peana, que se celebran en septiembre. "No se van a poder llevar a cabo en su totalidad, puesto que una gran parte de las actividades que se incluyen en el programa, las que congregan un gran número de personas, como los conciertos, los toros, no se van a poder realizar", explican. Esta decisión se toma en consonancia con la decisión del Consejo de Aragón en el que se pedía no celebrar actos hasta el 1 de octubre.

En un comunicado, el Consistorio reconoce que "la ayuda que pueda prestar el Ayuntamiento de Ateca no va a ser suficiente para contrarrestar las pérdidas ocasionadas a sus negocios, pero queremos transmitirles a todos ellos un mensaje de apoyo y hacerles saber que es sensible a sus problemas". En este sentido, asumen que las medidas para frenar la propagación del Covid-19 ha implicado que "una disminución considerable de ingresos para muchas empresas, comercios y autónomos".

Asimismo, recuerdan que desde el ámbito municipal también se ha decidido "no cobrar por parte del Ayuntamiento el alquiler de aquellos locales que tiene a renta a empresas y establecimientos de la localidad que han estado cerrados". Asimismo, tampoco se cobrará el 100% de las tasas de las terrazas durante 2020 a los bares, y se permitirá aumentar su espacio disponible si lo solicitan; cobrar el mínimo legal por las tasas de basura, de agua y vertido a los establecimientos comerciales de Ateca que se hayan visto obligados a cerrar durante un periodo de tiempo.

De igual forma, el Consistorio encargó 2.000 mascarillas reutilizables, confeccionadas con doble capa de tela entre las que se debe introducir un filtro desechable (papel de cocina o similar), para repartir todos los empadronados. También se ha decidido devolver a todos los usuarios las tasas abonadas por las actividades municipales que se han visto suspendidas, en la proporción correspondiente.