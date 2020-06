1.800 familias aragonesas van a recibir ya el ingreso mínimo vital

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mariví Broto, ha anunciado este miércoles en las Cortes que 1.800 unidades de convivencia de Aragón con hijo a cargo percibirán el ingreso mínimo vital (IMV) a partir del de junio, unas 6.400 personas, de las que 3.600 son niños.

"Una buena noticia para todos" que Broto ha dado a conocer en su comparecencia ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes, a petición del PP, para informar sobre las consecuencias para Aragón de la puesta en marcha por parte del Gobierno central del ingreso mínimo vital.

Un ingreso que se puede solicitar desde este pasado lunes en la Seguridad Social y del que ya anoche habían recibido un SMS 1.800 familias confirmando que lo recibirán a partir del 1 de junio.

Broto ha calificado de "histórica" la medida del ingreso mínimo vital aprobada en el Congreso de los Diputados con ningún voto en contra y la abstención de Vox, porque es un "derecho de ciudadanía" y ha valorado que lo gestione la Seguridad Social, aunque ha mostrado su disconformidad con el hecho de que País Vasco y Navarra lo vayan a gestionar íntegramente y, en especial, con el "argumento" que se ha dado.

La consejera ha explicado que las familias a las que va a llegar el ingreso mínimo vital será "más numeroso" que el que ha tenido el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que hasta hoy en junio tienen reconocido 7.542 núcleos de convivencia beneficiarios y llega a 18.895 personas, y ha resaltado que en Aragón trataran de "coordinar las dos leyes".

Ha apuntado que han tratado de acordar con el Ministerio cuestiones jurídicas y técnicas sobre el ingreso mínimo vital con el fin de garantizar el derecho subjetivo y que se promueva el derecho a la inclusión social.

Por ello en el decreto que debe hacer el Gobierno de Aragón se tratará de "encajar" el trabajo realizado con la renta social básica y se garantizará que las personas que cobren el Ingreso Aragonés de Inserción cobren el ingreso mínimo vital, "que no va a ser totalmente", garantizar que hasta que no cobren el IMV percibirán el IAI y también que si se les denegara el ingreso estatal percibirían el autonómico por el tiempo que lo tienen garantizado.

Además una parte importante de las personas que cobran la ayuda de integración familiar, "cobrará el IAI", ha dicho Broto, quien ha insistido en que al Gobierno de Aragón le preocupa que las personas más vulnerables salgan más perjudicadas de la crisis provocada por la covid-19, por lo que en la "complementariedad" del cobro del IMV con otras prestaciones habrá que incluir a todas las que queden fuera del mismo.

Entre ellos, personas de 18 a 23 años sin hijo a cargo o personas sin hogar, que no tienen el ingreso mínimo vital, y a las que habrá que garantizar recursos, por lo que Broto ha insistido en que en el decreto aragonés habrá que recoger que se complementarán las unidades "que queden fuera" y también hay que regular la inclusión.

Por los grupos, Marian Orós, del PP, ha lamentado que el IMV no se haya consensuado con las comunidades autónomas ni con los partidos políticos y denunciado que País Vasco y Navarra vayan a gestionarlo íntegramente y el resto de regiones no, al tiempo que ha denunciado que no saliera en la anterior legislatura en Aragón la ley de renta social básica.

Desde Ciudadanos, Loreto Camañes, ha valorado que este ingreso saliera sin ningún voto en contra en el Congreso y que su tramitación como proyecto de ley es una "oportunidad" para incorporar aspectos de mejoras.

El diputado David Arranz, de Vox, formación que se abstuvo en la votación, ha criticado que las ayudas sociales se enfoquen "como forma de vida y no como algo temporal" que "cronifican la pobreza" alimentan el "clientelismo", potencian la economía sumergida y suponen "un efecto llamada" a la inmigración ilegal, a lo que Broto ha respondido que están "al margen del mundo" y que "no llegan a 500 las personas que cobran el IAI" de las que lo hacían cuando llegaron al gobierno porque el resto, afortunadamente, se ha incorporado al mundo laboral.

Por su parte, desde IU, Álvaro Sanz, ha insistido en la necesidad de poner el foco en la "coordinación" para dar cobertura a las familias más vulnerables y también en la inclusión e inserción de las mismas.

Los grupos que conforman el cuatripartito han valorado este ingreso mínimo vital, aunque han expresado su desacuerdo con la diferenciación entre comunidades a la hora des gestionarlo, y en el caso de Esther Peirat, del PAR, ha echado en falta más diálogo con las comunidades por la carga de trabajo que puede suponer para los ayuntamientos.

Desde CHA, Carmen Martínez, ha afeado el discurso del diputado de Vox y ha considerado que sería mejor que el ingreso mínimo vital lo pudiera gestionar Aragón, mientras que Erika Sanz, de Podemos, ha incidido en la necesidad de "caminar hacia la renta básica" y ha defendido "el fortalecimiento de los servicios públicos".

La socialista Pilimar Zamora ha criticado que las decisiones del PP en la última crisis convirtieron a España en uno de los países con mayores cuotas de desigualdad de la Unión Europea y en la "excusa" para recortar el estado de bienestar, frente a lo que el gobierno actual ha tomado una medida "histórica y valiente".