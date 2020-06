Vuelven los vendedores de la ONCE: "Los clientes preguntan por la familia antes que por los sorteos”

“Fue todo muy de repente. El 14 de marzo trabajamos y al día siguiente ya no pudimos bajar a la calle. Ahora, con la fase 3, hemos vuelto a pasear por el barrio y, cuando nos ven, muchos clientes preguntan ‘oye, pero ¿cuándo reabrís el quiosco?’, porque hay muchas ganas de retomar la normalidad”. Lucas Usón volverá a atender este lunes en su pequeña ‘oficina’ junto a Escolapios y el café Ibiza, en el nacimiento del paseo del Conde de Aranda. Ahí despachará los cupones para toda la semana, como también harán otros 350 de vendedores de la ONCE en Aragón.

Pilar Gascón, una habitual de Salvador Mingujón por las mañana y María Zambrano por las tardes, cuenta que ya tiene todo listo. “Nos han dado todo el material requerido. Una pantalla de protección, un kit de cincuenta mascarillas, hidrogel, guantes… Además, también tenemos un ‘spray’ desinfectante para limpiar los quioscos pues algunos de ellos son compartidos y hay que dejarlos limpios (se usa papel desechable, que no bayetas) antes de que pase el siguiente”. “Nuestros compradores son siempre la misma gente, gente de los barrios, el cliente de todos los días que antes de preguntarte por los cupones pregunta por la familia”, dice Gascón.

Usón, por su parte, sí señala que ha habido algún sorteo que ha despertado más expectación que otros porque se había vendido bastante papel para el extraordinario del Día del Padre (19 de marzo) que fue pospuesto por la pandemia. Ahora la rifa se celebrará el próximo día 21 de junio y repartirá hasta 17 millones de euros.

“Se quedaron cupones vendidos pendientes de sorteos que los jugadores no dejan de preguntar qué hacen con ellos. Muchos se preocupan por si valen o no los boletos del pasado Día del Padre y la respuesta es sí: los sistemas informáticos los reconocerán como válidos”, explica el vendedor. Con aquellos sorteos que no se vayan a recuperar y que también hubiera habido preventa, las máquinas los leerán y los tratarán como si les hubiera tocado la postura, así se evita hacer una devolución propiamente dicha, lo que sería más farragoso. El extraordinario del Día de la Madre, previsto para el primer domingo de mayo, no se llegó a comercializar; ni siquiera se imprimieron cupones, y la ONCE ha decidido suspenderlo este año.

Pilar Gascón, en unos quioscos del barrio de Las Fuentes. Heraldo.es

Cuentan desde la ONCE que desde que nació la Organización, hace casi 82 años, esta ha sido la primera vez que no han estado presentes junto a la ciudadanía durante un tiempo prolongado. Los vendedores de cupones han echado de menos a sus clientes y sus charletas. “Al principio sentí algo de angustia, vértigo y se me vino el mundo encima. Después ya fueron pasando las semanas e hice lo que todos: sofá, cama, limpiar, cocinar… Ahora confío en la responsabilidad de los demás porque el virus es invisible y por mucho que tú mantengas las precauciones, las actitudes de algunos te pueden poner en peligro”, dice Gascón, al tiempo que apunta que el próximo 24 de agosto se cumplirán tres años de cuando vendió en Las Fuentes cuatro cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

De padre, de maestro, de master chef… A Lucas Usón le ha tocado ejercer de todo para entretener a sus dos chavales de seis años durante el confinamiento. Ha echado en falta el contacto con sus compradores, casi tanto como su afición por los ‘wargames’, pues forma parte de la Asociación Atalaya Vigía, que ha permanecido cerrada hasta la fase 3. “Tenemos ganas de volver a salir a vender porque somos comerciantes y necesitamos hablar con la gente y conseguir nuestro sustento”, dice Usón, quien sabe de compañeros que han tenido problemas con el colapsado SEPE para cobrar el ERTE, pero que han contado con toda la buena disponibilidad de su empresa, incluso a la hora de pagar adelantos y conseguir ayudas.

Este primero sorteo del lunes es muy simbólico para la ONCE, pues han decidido volver con la emisión de 46,5 millones de cupones, “uno por cada habitante de España, para agradecer el esfuerzo de la ciudadanía y a quienes, con su trabajo, han sido esenciales en la lucha contra la covid”, explican. En las redes han lanzado el lema #LaIlusiónPuedeConTodo y los cupones están dedicados especialmente a sectores como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los agricultores y ganaderos, los transportistas o los farmacéuticos. Según explicó hace unos días la delegada Territorial de ONCE en Aragón, Raquel Pérez, el de este lunes día 15 está dedicado a la vuelta de los propios vendedores de la ONCE con el título "Volvemos... los iguales", en referencia a la denominación histórica que recibían estos boletos y a la aspiración de la organización de alcanzar una sociedad de iguales, en derechos y oportunidades, para las personas ciegas o con discapacidad.