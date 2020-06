Sorianos en Zaragoza: "Lo primero que haré es abrazar a mi familia y pasear por La Dehesa"

Fernando García Terrel lee ahora más que nunca con avidez todas las mañanas la prensa de su tierra nataL para ponerse al día de la evolución de la crisis sanitaria en Soria. "Yo salí de Soria con 16 años. Con el tiempo te vuelves más nostálgico. Conforme pasan los años la tierra te tira más", explica el ahora responsable del Centro Soriano de Zaragoza a sus 77 años. Como el resto de sus paisanos (en Zaragoza hay unos 15.000), espera entre el ansia y la resignación a que se levanten las restricciones para poder visitar a la familia. En su caso, no los ha visto desde Navidad. Allí tiene hermanas y sobrinos.

La crisis sanitaria provocada por la covid-19 está golpeando fuerte a la provincia de Soria, que se encuentra entre las últimas en la desescalada. Este viernes se ha confirmado que la semana que viene continuará en la fase 2, mientras la mayoría de España pasa a la fase 3 e incluso Galicia estrenará el lunes la 'nueva normalidad'.

En cuanto pueda volver "lo primero que haré es abrazar a mi familia y darme un paseo por La Dehesa, la alameda de Cervantes, uno de los parques más antiguos de Europa, y recorrerme los paseos de mi infancia como San Saturio, el Mirón...". Echa de menos también a sus amigos, "los que todavía quedan", porque tristemente ha perdido a varios por la actual pandemia. "Y no estaban en residencias sino que seguían en sus negocios".

Imagina también la primavera en Soria. "Es muy bonita tal y como ha explotado este año con tanta agua. Todo está exultante y exuberante", evoca, pero ahora se conforma "con ver las fotos".

Población envejecida

Soria ha sido incluso objeto de estudio para analizar las razones de que la proporción de infectados fuera más del doble que la media española (de un 5% a un 14%). García coincide con la teoría de que su cercanía a Madrid, una de las zonas más golpeadas, haya contribuido a que aumentaran los contagios. "Íbamos a estar el lunes en la fase 3 pero vamos a seguir castigados todos los que lindamos en Madrid, por ser tan próximos, porque vienen muchos madrileños", afirma.

Más información Desde el 22 de junio se podrá circular por toda España a pesar de que haya CC.AA. que no hayan terminado la desescalada

A ello cree que también contribuye que "somos poblaciones muy envejecidas". Por ello, está deseando que se levante el estado de alarma para poder desplazarse, pero con prudencia. "No vayamos a llevarles algo", apunta.

"Yo creo que el factor predominante ha sido la edad y, por qué no decirlo los muchos viajes que se hacen a Soria a hacer turismo los fines de semana, que es una plaza que está de moda", indica. Un motivo similar para otras provincias atrasadas en la desescalada como Segovia, Salamanca y Ávila. Por ello, una vez que se pueda ir pide prudencia. "Pedimos respeto a las normas. Ahora hay rebrotes en el País Vasco. Retroceder sería más grave todavía que la primera expresión de la covid", asegura.

Mascarillas 'numantinas'

Mascarillas a la venta en el Centro soriano de Zaragoza. Heraldo.es

El Centro Soriano de Zaragoza cerró el día 10 de marzo y espera poder retomar las actividades en septiembre. Lo único que ha vuelto a reabrir en la actual desescalada ha sido el restaurante. Ahora tendría que estar inmerso en la celebración de las jornadas 'sanjuaneras', las más esperadas del año, en las que se reviven la fiestas de San Juan de Soria, que este año han sido suspendidas.

"Estamos desbordados porque hemos tenido que suprimir todos los actos que teníamos", confiesa. El centro es muy activo en talleres, exposiciones, presentaciones de libros y también organiza excursiones.

El restaurante sigue abierto a socios y no socios. Han ampliado la zona del salón con los espacios que no utilizan para talleres. "No hemos estado quietos este tiempo", asegura. Entre sus actividades solidarias durante el estado de alarma ha estado la entrega de alimentos. Han distribuido torreznos en la Casa de Amparo, a los Bomberos de Zaragoza, Policía y sanitarios, entre otros.

Ahora han puesto a la venta mascarillas reutilizables para poder hacer frente a la su situación económica del centro, que confiesa es "dura" por el cierre de estos meses. "Hemos confeccionado mascarillas lavables para niños y personas mayores y las estamos vendiendo en el centro", explica. En ellas no falta el dibujo de la fibula de caballo numantino con el que se identifica a Soria. Se venden a 5 euros a no socios y más baratas para los socios de la casa.