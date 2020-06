"No quiero ayudas, quiero trabajar", piden desde el sector espectáculos

San Gregorio, Nuestra Señora de los Dolores, San Jenaro o San Miguel se prevé que sean festividades diferentes este año. Se celebran en septiembre y, con la recomendación de espaciar los actos de las fiestas patronales hasta entonces, las agrupaciones musicales temen desenchufar los bafles un mes más. "Llevamos desde febrero sin facturar nada", sentencia Patricia Gerique, de la zaragozana Orquesta Texas.

En la misma situación que Texas se encuentran decenas de agrupaciones y discomóviles aragonesas. "No juzgo cómo se están haciendo las cosas, ya que la situación que estamos viviendo es completamente extraordinaria; sin embargo, ya sea por desconocimiento de la realidad en la cual desarrollamos nuestro trabajo o del impacto económico que este genera, considero que nuestro sector ha quedado totalmente desamparado" determina Gerique. Esta aragonesa recuerda que la situación de este sector repercute a "70.000 familias directas". Gerique lamenta que no les planteen alternativas que les permitan volver a trabajar, aun con adaptaciones, siendo que otros campos han recuperado de alguna forma la actividad. "Entendemos que cancelen lo de pueblos grandes, ¿pero en pueblos pequeños? Igual que dejan ir a la playa, a las terrazas o vemos el paseo de la Independencia lleno, que no digo no lo hagan, que a mí también me dejen trabajar", sostiene la cantante de esta orquesta alegando que el número de personas que se concentra es menor que en los otros contextos.

"¿Quién es capaz de asumir como empresa el coste de un año sin facturar?"

"No quiero ayudas, quiero trabajar", continúa. "Con una ayuda puedo pagar la hipoteca, puedo comer, pagar la luz y el agua, pero no me llega para las tres furgonetas, los tres seguros, las seis ITV, el local de ensayo, los doce empleados… ¡eso es imposible pagarlos!". Gerique critica que hayan seguido pagando la cuota de autónomos, seguridad social, permisos de conducir u otros impuestos y no hayan podido ingresar nada. "¿Quién es capaz de asumir como empresa el coste de un año sin facturar?", se pregunta.

La Orquesta Texas tenía previsto actuar en el mes de marzo en las Fallas de Valencia, pero en un principio se aplazaron a junio, después se suspendieron. "Tenía reservado alojamiento para los doce que formamos la orquesta y solo me han devuelto el 50% - recuerda Patricia- lo he tenido que asumir". A la mente le vienen otros sectores que se ven afectados si las agrupaciones musicales no actúan este verano, como gasolineras o imprentas por la cartelería.

Convocaron unas ayudas para artistas. Haber realizado el año anterior 20 actuaciones o presentar un contrato de cancelación eran algunos de los requisitos en un principio, según explican desde el sector. "Después en el BOE decía que si un concierto se cancelaba, el pueblo tenía que pagar un 6% de la suspensión. ¿Cómo voy a cobrar yo eso sin trabajar?", manifiesta Patricia Gerique. Durante este tiempo han mantenido el contacto con los pueblos donde suelen trabajar: "Hemos hablado con mucho pueblos van a hacer actos festivos si no se obliga explícitamente a su suspensión". Gerique insiste en que no quiere ayudas, quiere trabajar "aunque sea ganando menos porque no se puede recaudar tanto". "Nos gustaría trabajar de lo que hacemos, no vivir del regalo", coincide José Antonio Roncales, gerente de Galaxia Espectáculos, una empresa de actuaciones para niños.

"Están surgiendo contratos, pero con miedo"

Los meses de más trabajo para las empresas de animación infantil suelen ser mayo, agosto y septiembre, época en la que se concentran comuniones, bodas, fiestas de primavera o celebraciones de cumpleaños al aire libre. La realidad es diferente: esta campaña están de ERTE. "Están surgiendo contratos, pero con miedo. Si esto sigue así habrá que buscarse el suelo de otra forma porque empresas del sector van a cerrar", vaticina Roncales. "En nuestro caso teníamos trabajo en 5 o 6 hoteles con todo tipo de celebraciones y nada, todo pospuesto", lamenta Juan Mazapán, de Animaciones Ánima, que a su vez celebra que sean aplazamientos y no cancelaciones.

El equipo de Espectáculos Galaxia. E. Galaxia

"Llegaremos a cubrir los gastos si los ayuntamientos se animan a contratar algo este verano"

"Llegaremos a cubrir los gastos si los ayuntamientos se animan a contratar algo este verano. Si no, ruina total". Los gastos de los que habla son almacenes donde guardan el material o los vehículos con sus respectivos permisos de circulación. "Hay que sumar también los seguros, que no estamos usando para nada", añade Roncales. Este empresario plantea una "campaña motivadora" que ofrezca tranquilidad a los ayuntamientos a la hora de contratar. Galaxia Espectáculos la pasada semana recibió la primera llamada para interesarse por sus servicios.

Una fiesta de Animaciones Ánima. A. Ánima

Por su parte Animaciones Ánima agradece la tranquilidad que les han transmitido algunos ayuntamientos: "Contamos con vosotros, cuando se pueda ya se hará, nos han dicho". Otras localidades apuestan por actividades de este tipo para dar ánimos a las familias. Para que se respeten las pautas de las autoridades de sanidad, desde hace más de un mes están trabajando en nuevos modelos de animación, actividades adaptadas a la higiene y a la distancia, como juegos que no conlleven desplazamiento. Además, este tipo de empresas ha aprovechado el tiempo de confinamiento para reinventarse en algunas disciplinas, como concursos, bailes o títeres.

Juan Mazapán también organiza juegos de escape a domicilio. Ahora prepara una sesión para las próximas semanas y ya les ha avisado a los clientes, que es una familia, que desinfectará todo antes de entrar y también después de salir. Más dudas le plantean las bodas, ya que también es maestro de ceremonias, dado que son celebraciones en las que el contacto físico es más próximo. El primer enlace lo tiene programado para el 1 de agosto, hasta entonces puede esperar.

