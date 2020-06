Los mayores van a poder salir de las residencias de Aragón para ver a sus familiares

"Muy pronto ya vamos a facilitar la salida de los residentes, porque tienen muchas ganas de ver a sus familiares", ha manifestado este viernes la consejera de Ciudadanía y Derehos Sociales, María Victoria Broto, tras asistir al homenaje a las Fuerzas Armadas, que ha organizado la delegada del Gobierno, Pilar Alegría, en la residencia Rey Ardid en Juslibol por su ayuda a los aragoneses durante los tres meses de la pandemia.

Broto ha precisado que este mismo viernes estaba previsto cerrar con Salud pública la fecha concreta en la que se facilitará a los mayores su salida de las residencias para visitar a sus familiares en sus domicilios. Aun así, ha querido puntualizar la consejera que esta decisión se va a adoptar "siempre de acuerdo con Sanidad" porque "la prudencia" le ha llevado "a no tomar ninguna medida si no ha sido corroborada por Salud pública". "Cuando nos lo permitan, vamos a dejarles visitar a sus familiares", ha agregado.

Antes de que se anuncie oficialmente el día concreto de la salida, la consejera Victoria Broto ha hecho un llamamiento a los familiares de "mucha prudencia" porque "el confinamiento ha sido fundamental" y hace falta seguir manteniendo las medidas de seguridad "como las mascarillas y la distancia de seguridad".

En este sentido, ha puntualizado que los ancianos ya pueden ser visitados en las residencias por un familiar, con las medidas de protección que han establecido. Asimismo, también les han permitido ya poder "salir a pasear de las residencias a un kilómetro con medidas de protección".

La consejera de Ciudadanía ha reconocido que en la pandemia ha lamentado mucho que las personas mayores "no se pudieron despedir de sus familiares cuando los dejaron en las resiencias", pero ha alegaado que estuvo "por encima de sus relaciones" personales "la protección" porque estos encuentros "podían suponer más muertos" en los centros de los mayores, donde se han producido gran parte de las víctimas del virus en Aragón. "Fundamentalmente ha sido la protección de la vida", ha defendido Broto esta medida de evitar las despedidas en el estado de alarma entre los mayores y sus familiares.

Broto repasó las cifras de los ancianos en Aragón, que suponen el 21% de la población en la comunidad los mayores de 65 años, que suponen alrededor de 100.000 ciudadanos, y de ellos hay un 35% que tienen más de 80 años. También ha reconocido que las 288 residencias en Aragón son la mitad de las que hay en la comunidad de Madrid. En esta coyuntura, la representante del Gobierno de Aragón ha agradecido el trabajo de las Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejércitro de Tierra y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en su tarea de desinfección en las residencias de todo Aragón.

La Unidad Militar de Emergencias ha participado este miércoles en las tareas de desinfección de la residencia de Épila (Zaragoza) Heraldo

Un millar de actuaciones del Ejército

En ese sentido, la delegada del Gobieno,. Pilar Alegría, ha aplaudido que los militares de las Fuerzas Armadas en Aragón han sido "servidores públicos" ayudando en los lugares donde se les necesitaba y "han hecho gala de magnífica profesionalidad, de saber hacer y una prueba de humildad sin buscar ningún tipo protagonismo". En un pequeño acto, al que acuidieron representantes de la UME, Agrusan o del Ala 31 de la Base, con una veintena de militares y cuatro vehículos en representación de las Fuerzasr Armadas, la delegada ha querido trasladarles "el cariño, agradecimiento y orgullo" por un Ejército así del siglo XXI en España

Ha enumerado alrededor de un millar de actuaciones del Ejército, en las que ha destacado las tareas de desinfección, que actuaron en 130 residencias, y en algunas de ellas varias veces porque llegaron a actuar 390 veces. Ademas, atendieron en más 38 hospitales y centros se salud, en 50 instalaciones públicas, como los mercados, tranvía o juzgados; y en más de 120 localidades han realizado patrullas mixtas con las Fuerzas de Seguridad del Estado para trasladar "confianza y seguridad" en unos momentos tan complicados. También sus actuaciones en hospitales como el Ernest Lluch de Calatayud o con el triaje que hicieron en el Hospital Clínico con ambulancias, duchas y camas.

Respecto a la actuación del fin de semana, ante el riesgo del botellón y la llegada de los partidos de fútbol en La Romareda sin público el sábado, la delegada del Gobierno ha realizado un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, a quienes agradeció su comportamiento para facilitar la llegada a la fase 3 gracias a aceptar el confinamiento.

"Si hoy estamos en la fase 3 de desescalada es por el esfuerzo que han realizado de los ciudadanos desde el primer momento al entender que fueran medidas duras pero necesarias", ha reconcido la delagada. "El confinamiento ha sido una medida muy difícil que los ciudadanos no conocían, que nos privaran de esa libertad. Ha quedado claro y manifiesto que era una medida necesaria y oportuna para evitar los riesgos del contagio y reducir el número de fallecidos", ha agregado. "Esa prudencia debe seguir prevaleciendo porque el virus sigue existiendo. Mientras no haya una vacuna o un tratamiento definitivo contra la covid-19 recae la responsabilidad en cada uno de nosotros evitar que se produzca esas situaciones no gratificantes".

Aun así, Alegría ha recordado que en los tres meses de la pandemia, desde el estado de alarma decretado el 14 de marzo, se han producido 194 detenciones y 30.000 propuestas de sanción ante los incumplimientos de los ciudadanos de las normas que se han dotado "para proteger la salud".

Por su parte, el general Julián Roldán, jefe de Movilidad Aérea. ha agradecido a la delegada y a la consejera sus palabras, así como las del presidente de la Fundación Rey Ardid, Alfonso Vicente, que acogió el acto en la residencia de Juslibol y los ha recibido dándoles las gracias por su actuación en la pandemia, con el orgullo que despiertan las Fuerzas Armadas.

"Las Fuerzas Armadas somos uno más de los diversos instrumentos al servicio del Estado. En esta ocasión hemos sido activados para ayudar en esta situación excepcional que desborda las capacidades disponibles en una situación normal!", ha descrito el general Roldán el motivo de crearse la Operación Balmis.

El general Roldán ha destacado las 390 desinfecciones de residencias, las 351 patrullas de reconocimientos, el traslado de mercancías del Banco de Alimentos a varias localidades como Calatayud, Uncastillo. Caspe y Épila, así como el traslado de duchas al centro de Atades en Alagón. ha enumerado los viajes en aviones a China, República Checa y Alemania a recoger material que luego han distribuido por todo España, especialmente a las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla.