Conciertos, charlas, teatro y cuenta cuentos virtuales para celebrar las fiestas de San Ramón en Barbastro

Este año no habrá hogueras para honrar a San Ramón pero no por ello las fiestas en honor del patrón de la ciudad y del a diócesis no se van a dejar de celebrar. Aunque será de otra manera, con un programa que evita los actos presenciales –salvo las dos eucaristías en la ermita y en la Catedral en la víspera y el día del patrón, el 21-. La Concejalía de Fiestas ha preparado un programa virtual de actos que incluyen conferencias, conciertos, representaciones teatrales y actuaciones infantiles o audiovisuales que se podrán seguir a través de las redes sociales (Facebook y Youtube) del área de Cultura del Ayuntamiento y de la televisión local Canal 25. La televisión local además será la encargada de retransmitir estos actos.

El programa, presentado este viernes por la concejal Pilar Abad y el técnico Javier Guirao, se resumen en el lema: "Un San Ramón más nuestro que nunca". Se refiere a la implicación de varios colectivos de la ciudad y artistas de la provincia que se han sumado con propuestas telemáticas para celebrar unos festejos marcados por el coronavirus.

El programa festivo comienza esta tarde, con el inicio del X Concurso de Dibujo que organiza Cope Alto Aragón y que este año tiene una orientación virtual a través del lema #pintatuhogueradeSanRamón.

Deporte y cultura

El deporte siempre había sido uno de los grandes protagonistas de las fiestas de San Ramón, y en 2020 también lo es. El lunes, a las 19.30 horas, David Ruiz y Nabil Ada ofrecerán una charla-coloquio titulada "Mundialistas en el Club Atletismo Barbastro", que podrá seguirse en directo por la plataforma zoom (solicitudes de acceso en enlineabarbastro@barbastro.org, asunto clave CAB-MUNDIALISTAS).

El martes, 16, Unión Basket Barbastro presentará dos vídeos (19 h) y a partir de las 20.30. AstroSomontano ha preparado el vídeo “El solsticio de verano y las hogueras de San Ramón en Barbastro”.

El miércoles, 17 de junio, se estrenará la charla "400 metro", grabada 'in situ' en las pistas de atletismo de Barbastro, a cargo de José María Lacoma, director técnico del CA Barbastro.

El jueves, 17, tendrá lugar una mesa redonda sobre deporte femenino. Con el título "El deporte femenino, oportunidades y futuro", reunirá, entre otras, a Carmen Juárez, integrante de la selección española de natación artística; Jara López, entrenadora y exgimnasta, miembro de la selección española de gimnasia rítmica; y Clara Santaliestra, presidenta de Unión Basket Barbastro. Podrá seguirse a través de la plataforma zoom (solicitudes de acceso en enlineabarbastro@barbastro.org, asunto clave MESA-REDONDA).

Y no faltará tampoco un torneo de fútbol, en este caso online, con el Torneo San Ramón de fútbol online FIFA 2020 que organiza el Atlético Somontano.

San Ramón y Belaín

A San Ramón, patrón de Barbastro, lo podrán conocer mejor los barbastrenses gracias a la charla "Un prelado, tres legados" organizada por el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, con la participación de don Ángel Pérez Pueyo, obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón; Ángel Noguero Ibarz, vicario general, delegado de Patrimonio y director del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón; y María Puértolas Clavero, subdirectora del Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, y que se emitirá el viernes 19 (20 horas).

El sábado, 20 de junio, los más pequeños también podrán acercarse a la figura del Obispo San Ramón. Y lo harán a través de la obra "Los dos Obispos" que, por encargo del Ayuntamiento de Barbastro, han preparado Los Titiriteros de Binéfar. Combinando títeres y actores mostrarán varias escenas de la vida y obra de San Ramón (12.30). Será una mañana dedicada al público infantil. A las 12, Lü de Lürdes ofrecerá el cuentacuentos "La leyenda de Belaín", creado por encargo del Ayuntamiento de Barbastro e inspirado en el cuento “Belaín, el regreso del dragón”.

Los actos preparados para la Víspera de San Ramón continuarán a las 16.00 con los saludos del alcalde, Fernando Torres, y de la concejal de Fiestas, Pilar Abad, así como de los barrios de la ciudad, y la vídeo-actuación de la Banda de Música 'Ciudad de Barbastro’'

A las 20.30, desde la ermita de San Ramón del Monte, solemnes vísperas y, a continuación, eucaristía oficiada por el Obispo de la Diócesis, D. Ángel Pérez Pueyo.

Este año no habrá hogueras en las calles, pero a las 22.00 sonará el cohete que tradicionalmente anuncia el prendido del fuego. En esta ocasión, el Ayuntamiento invita a los vecinos de Barbastro a encender una vela, candela o antorcha en sus balcones, una sugerencia que también se ha trasladado a los hosteleros de la ciudad, en una celebración simbólica de las hogueras de San Ramon.

Música

El de 2020 será un San Ramón muy musical. Buena parte de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Barbastro han participado con sus instrumentos en las casi 150 audiciones que podrán verse el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 a partir de las 18 horas.

El viernes, 19, a las 22.30 tendrá lugar la 'Jam Ramón', una jam session 'online' que, bajo el lema 'Música por San Ramón', reunirá a músicos barbastrenses en distintas formaciones musicales, dúos, tríos y formatos más amplios como una big band de 16 músicos.

El sábado, 20, también a las 22.30, se celebrará una nueva entrega de ‘Música por San Ramón’, en este caso con las actuaciones de la Escuela de Folklore ‘Salvador Fierro’, el Grupo Tradiciones, la Escuela de Jota ‘José Luis López Membrilla’, la Asociación Folklórica del Somontano’, los Gaiteros del Somontano y la Coral Barbitanya.

Día de San Ramón

La solemne misa en la Catedral, con participación de la Corporación Municipal y de las Damas mayores e infantiles de las fiestas en representación de los barrios de la ciudad, abrirá a las 12 horas el programa de actos preparado para el domingo 21, día de San Ramón.

A las 13.00 tendrá lugar la nueva entrega de 'Música por San Ramón', en este caso con la participación de las charangas El Pincho, Fund-Band y Somontano, con vídeos de sus actuaciones.

Tradicionalmente, La Melinguera estrena obra el día de San Ramón. Y, pese al coronavirus lo seguirá haciendo, aunque cambia el formato. A las 19.00 se emitirá una comedia de sketches teatrales que los integrantes del grupo han preparado para esta ocasión.

