Vaquero exige a la DGA acción legislativa y Pérez la llama "aprovechategui"

La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, ha exigido este jueves al Gobierno de Aragón menos anuncios y más acción al acusarle de incumplir el plan normativo para este año, un reproche que le ha afeado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, por "aprovechategui", ya que atajar la covid-19 es la prioridad y la tramitación administrativa se ha visto paralizada.

Así se han pronunciado ambas en el pleno de las Cortes con motivo de la comparecencia de Pérez, a petición del PP, para informar de los cambios que va a sufrir el plan normativo para 2020 anunciado a primeros de año por el Gobierno de Aragón, que preveía impulsar 38 proyectos de ley durante este año.

Porque para el PP, consciente de que la pandemia "ha cambiado todo", lo importante ya no es el incumplimiento de lo comprometido con un plan normativo con tres veces más leyes que las planteadas cualquier año anterior, sino cuáles van a ser las prioridades y si el método para su aprobación va ser aplicar "el rodillo", ha dicho Vaquero.

"Fracaso y frustración"

La portavoz del Partido Popular ha sumado a ese plan la estrategia por la recuperación de Aragón recientemente firmada con los partidos, los agentes sociales y los entes locales, que incluye leyes nuevas que espera que no sea "un mero anuncio -ha enfatizado- para tenernos entretenidos y evitar las críticas por la gestión de la pandemia".

Para Vaquero, el Gobierno está inmerso en una política de anuncios que deriva en "fracaso y frustración", en una incapacidad para la gestión diaria, en la improvisación permanente y en el incumplimiento. Y lo mínimo de un gobierno, "por decencia y salud democrática", es cumplir las leyes y los compromisos que se adquieren con los ciudadanos, por lo que espera que esa estrategia no sufra "dilaciones indebidas".

En su respuesta, Pérez ha reprochado a Vaquero su intervención "aprovechategui", por plantear ahora que el Gobierno no va a cumplir es ese plan, presentado en diciembre sin tener obligación, cuando sabe que la pandemia ha provocado un parón que "ha congelado" la actividad y los trámites administrativos desde mediados de marzo.

"No es de muy buen estilo salir a decir que no podemos cumplir ese plan", le ha esperado Pérez, quien ha afirmado que al PP lo que le molesta es que el Gobierno lleve la iniciativa y tenga "ideas".

Y aunque "todo ha saltado por los aires", Pérez ha destacado precisamente los decretos ley para afrontar las necesidades a causa de la pandemia de una manera "rápida y eficaz". Además, ha hecho hincapié en que el Gobierno no ha estado parado, que su departamento tuvo que afrontar a principios de año la borrasca 'Gloria' y ahora la crisis sanitaria, y eso ha derivado en tener como prioridad la elaboración de la ley de emergencias, en especial las sanitarias, y ya hay un equipo técnico trabajando en un plan de protección de civil ante enfermedades infectocontagiosas.

38 leyes

Ha concretado, respecto al plan anual normativo, con 38 leyes, 22 de ellas nuevas y el resto modificaciones, que se ha avanzado en varias de ellas y ha citado la modificación de la Ley del Presidente y del Gobierno, la de dinamización del medio rural, que estará en consulta pública hasta el 20 de julio, la de financiación municipal, la del juego, la relativa a la organización del sector público de Aragón, la ley de participación educativa, la modificación de la de Juventud, las relativas al apoyo a las familias o la de la infancia y la adolescencia o las de modernización de la agricultura familiar y la de cambio climático.

Vaquero ha reprochado a Pérez que no concrete las prioridades del Ejecutivo y en especial que no se haya referido al presupuesto de 2020, que el PP ya definió como "falso", que no se va a poder cumplir, que se está modificando "a golpe de decreto", con "total opacidad", actuando el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, con su "habilidad escapista a lo Houdini".

Porque las cuentas, ha advertido, "no salen", hay un déficit de casi 500 millones y se han retenido 45 millones sin que se conozcan las partidas afectadas.

Por su parte, Pérez ha criticado el "batiburrillo" que ha hecho Vaquero en su intervención al sacar a colación el presupuesto, que no forma parte del plan normativo y que se aprobó en diciembre de 2019 y que se está reestructurando con los decretos ley aprobados para las necesidades de la pandemia.