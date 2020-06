La misa de los Corporales, único acto presencial del Corpus en Daroca

Las Fiestas del Corpus 2020 en Daroca acabarán este domingo y lo harán teniendo como único acto presencial la misa celebrada ayer en la basílica de Santa María y de los Sagrados Corporales a causa de las restricciones por la pandemia del covid-19. Allí se reunieron cerca de un centenar de vecinos con mascarilla, respetando la distancia de seguridad y habiéndose desinfectado antes de entrar en el templo.

En la eucaristía, presidida por el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, el propio prelado llamó a "mantener la unión" y a evitar que "la brecha entre ricos y pobres", a la vez que valoró la aprobación del ingreso mínimo vital. "Estamos viendo la luz al final del túnel, pero no podemos fiarnos del virus", advirtió. Finalizada la homilía la tradicional procesión hasta la Torreta se limitó a un itinerario por el interior del edificio, hasta la capilla de los Corporales.

"Es diferente, pero no por ello deja de ser para nosotros una gran fiesta. Tenemos que estar más unidos", reconocían M°Carmen Cetina y José Guerrero de la Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud y Damas de los Sagrados Corporales. Para el párroco de la Unidad Pastoral Sergio Pérez era importante "vivir este día solemne, con las medidas de seguridad adecuadas, pero con emoción". Este año no han acudido ni los diputados provinciales ni los alcaldes de las localidades de la comarca ni de las vinculadas Luchente y Carboneras ni peregrinos.

Desde el Ayuntamiento, Álvaro Blasco, su alcalde, recordaba que las actividades desde el día 6 y hasta este domingo, con la colaboración de Entrepeñas y la Unidad Pastoral, se han hecho o por redes sociales o por megafonía: "Es la primera vez que se suspenden, no ocurrió ni en la Guerra Civil, pero había que hacerlo. Es nuestra responsabilidad". "Nos da pena porque nos hacía mucha ilusión celebrarlo como siempre, pero lo vamos a disfrutar también", reconocían por unanimidad Elisa Pardo, Alicia Pardos, María Sánchez, Begoña Sedano, Ingrid Centeno y Silvia Maicas, las reinas de estas fiestas a las puertas de la basílica.

En las calles tampoco se realizó el lanzamiento de pétalos habitual en la calle Mayor ni se colocaron las alfombras de flores en los alrededores del templo. "Cuando he oído las campanas me ha dado mucha pena y ganas de llorar", reconocía Ángeles Alcutén. "El Corpus ya no es lo que era, pero al menos había movimiento en las calles. Hoy (por ayer) hay menos gente que incluso un día normal", asumía Clotilde Miranda, que regenta un estanco cerca de la Puerta Alta.