Sanidad exigió un "seguimiento exhaustivo" de Huesca y Teruel al autorizar el pase a la fase 2

Al contrario de lo que pudiera parecer, no fue la situación de Zaragoza capital, por su condición de gran ciudad, la que concentró la atención a la hora de autorizar o denegar el pase de la Comunidad a la fase II. El Ministerio de Sanidad, que hizo públicos los informes este martes, recomendó "seguir estrechamente la evolución epidemiológica" de dos agrupamientos de casos localizados e identificados en Huesca y en Teruel, que no quiso especificar. El dictamen advertía de que la provincia de Zaragoza estaba "evolucionando positivamente", aunque no estaba "fuera de riesgo" al seguir siendo la que tenía "más impacto". Insistía, además, en la necesidad de "reforzar y evaluar los avances en la capacidad de detección y seguimiento de los casos y contactos".

Al pasar a la fase I, Sanidad recomendó vigilar las residencias y al colectivo de temporeros. Respecto a los centros para mayores, 40 de los 372 que prestan servicio en la Comunidad registraron al menos dos casos en el periodo analizado y se registraron dos brotes. Sobre la población flotantes de trabajadores temporeros, Sanidad destacó que se trataba de un colectivo que estaba recibiendo una "especial atención" con canales de comunicación entre los ayuntamientos y las empresas del sector agrícola para facilitar el acceso a los servicios sanitarios y a medidas de prevención.

Los datos que posibilitaron el avance a la fase II referían que, del 4 al 17 de mayo, se habían notificado 315 casos, con una incidencia acumulada de 24 cada 100.000. Aunque reflejaban un avance "moderado" respecto a los 378 de la quincena anterior, solo Zaragoza mejoraba, al pasar de 335 a 199. De hecho, Teruel y Huesca empeoraban sus resultados: de 9 a 21 casos y de 34 a 89, respectivamente.

Sanidad analizó el grado de cumplimiento de las prescripciones fijadas para superar el ‘examen’. Detalló, por ello, que desde el 11 de mayo los centros de Atención Primaria disponían del material necesario para poder realizar la toma de muestras de PCR, y que el día 15 recibieron la indicación de activarlas en los casos sospechosos. También hacía referencia al proceso de contratación de 39 médicos de familia y 105 enfermeras, y a la capacidad de los laboratorios, que realizaron de media 1.138 pruebas al día con capacidad para llegar a 2.060.

Los resultados de las pruebas PCR revelaban entonces una tasa de positividad del 10,9% (8,5% en Zaragoza, 19,1% en Huesca y 5,8% en Teruel), cifras elevadas que el informe achaca a los «brotes acontecidos». En los centros de Atención Primaria se realizó la prueba PCR al 49,3% de los casos sospechosos de Zaragoza, al 64,8% en Huesca y al 69,3% en Teruel; cifras que se elevaron hasta el 85,3% de media en los que acudieron con síntomas a los hospitales.