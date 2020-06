El cupón de la ONCE regresa con un homenaje a los servicios esenciales

El cupón de la ONCE regresa a las calles el próximo lunes, 15 de junio, y lo hace con un homenaje a los servicios esenciales "que tanto han trabajado en este estado de alarma" como sanitarios, agricultores, transportistas, comerciantes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o voluntarios, entre otros. Esta campaña de regreso, presentada este miércoles, consta de 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano, y corresponden a los sorteos del 15 al 21 de junio.

La delegada territorial de ONCE en Aragón, Raquel Pérez Valcárcel, ha enfatizado en la "ilusión" de volver a trabajar, puesto que "desde el 16 de marzo no se celebra un sorteo". Los 336 vendedores volverán el lunes a sus garitas o a la calle y lo harán provistos de las medidas de seguridad pertinentes como guantes o pantallas protectoras, pero sobre todo, con la ilusión que siempre les caracteriza. "Tenemos muchísimas ganas de poder repartir suerte", ha destacado Leticia, una de las vendedoras.

Con el lema 'La ilusión puede con todo', el cupón del lunes homenajeará a los vendedores de la ONCE; el del martes, a los sociosanitarios; el del miércoles, a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y el del jueves, al sector del transporte y profesionales del campo. El viernes estará dedicado a empleados de supermercados y otros producto de primera necesidad y el sábado, a los voluntarios. Finalmente, el del domingo está dedicado a todos los trabajadores del Grupo Social ONCE; que durante esta pandemia han luchado por no dejar a nadie atrás.

Un ejemplo es Fernando Gracia, que debido a su profesión como servicio esencial, tuvo que alojarse durante un tiempo en el hotel Ilunion Romareda -perteneciente a la Fundación ONCE-, que se puso a disposición del Gobierno de Aragón como residencia para profesionales sanitarios y sociosanitarios que tuvieran riesgo o miedo de contagiar a sus familiares. "Conocía la labor desarrollada en el ámbito de la discapacidad", ha especificado en el acto. Al mismo tiempo ha subrayado la "sorpresa" que le ha producido "la vocación de servicio social" que desarrolla lo ONCE en otros ámbitos como el laboral.

En el acto del regreso del cupón de la ONCE también estuvo presente la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, quién ha destacado que ver a los vendedores en la calle significa que "volvemos a la normalidad". Ha hecho hincapié en el esfuerzo de todos los ciudadanos y en que, aunque los datos diarios -de fallecidos y contagiados- son positivos, el virus "sigue ahí", por lo que no hay que bajar la guardia. El presidente del Consejo Territorial, José Luis Catalán, ha destacado la labor desarrollada por los voluntarios "exponiendo su propia salud" y el Jefe Superior de Policía de Aragón, Juan Carlos Hernández, ha recalcado que "la ilusión puede con todo", en alusión al trabajo llevado a cabo durante esta situación Inesperada, pero también a lo largo de la historia de este cuerpo de seguridad.